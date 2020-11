Corona-Neuinfektionen: Bezirk Harburg ist jetzt einsame Spitze.

Harburg - Die Zahl der Neuinfektion mit Covid19 hat im Bezirk Harburg in der vergangenen Woche einen neuen Höchststand erreicht.

Das Gesundheitsamt meldete 359 neue Erkrankungen. Das sind 23 mehr, als in der vergangenen Woche. Damit ist der Inzidenzwert auf rund 211 gestiegen.

Harburg liegt damit, gemessen an der Bevölkerung, weit an der Spitze. In allen anderen Bezirken liegt der Inzidenzwert unter 200. Im Bezirk Eimsbüttel sank er auf rund 102. Im Bezirk Mitte liegt er bei 187. Hamburgweit wird der Durchschnitt beim Inzidenzwert von der Behörde mit 156,4 angegeben.

Wie sich das Infektionsgeschehen im Bezirk Harburg darstellt, ob es Brennpunkte gibt, blieb unklar. Eine am Dienstag an das Bezirksamt war bislang nicht in der Lage auf eine entsprechende Anfrage zu antworten.. zv