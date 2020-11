Rieckhof: Neustart nach dem Lockdown mit „Smile & Shine“

Harburg - in der Hoffnung, im Dezember wieder Veranstaltungen anbieten zu dürfen, hat der Rieckhof für Sonnabend, 5. Dezember einen

unterhaltsamen Abend mit dem Duo „Smile & Shine" geplant. Hinter diesem neuen Namen verbergen sich Birgit Steinhart und Dagmar Krause, die als "Caramba Ladies" bereits mehrfach ihr Publikum im Rieckhof begeistert haben. Los geht es um 20 Uhr.



Dagmar Krause und Birgit Steinhart, auch bekannt durch „Jettes Hüttenzauber“, sind das neues Duo „Smile & Shine“. Eingebettet in eine unterhaltsame Rahmenhandlung präsentieren sie einen musikalischen Abend in Club-Atmosphäre.



Zwei Künstlerinnen begegnen sich gut gelaunt an der Bar. Beide freuen sich auf ihren bevorstehenden „Solo“-Abend. Erst als sie gemeinsam auf die Bühne gehen, wird ihnen klar, dass es sich hier wohl um eine Verwechslung handeln muss. Wie sie die Situation lösen, den Techniker bei den Hörnern packen und um die Gunst der Zuschauer buhlen, zeigen sie am 5. Dezember 2020 im Rieckhof.



Mit leichtfüßigen Balladen und Cover-Songs präsentiert das Duo ein buntes und Appetit anregendes Programm, das so manches Mal unter die Sahnehaube geht.



Karten an der Abendkasse kosten zehn Euro. Eine Reservierung ist möglich unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! (cb)