Gastro-Lockdown: Diese Restaurants bieten Abhol-Service an

Harburg – Corona-Lockdown für die Gastronomie - die Restaurants in Harburg Stadt und Land sind seit Montag geschlossen. Erlaubt ist allerdings

die Lieferung und Abholung von Essen für den Verzehr zu Hause. Für viele Restaurants ist dies die einzige Möglichkeit, einen Teil des verlorenen Umsatzes wieder reinzuholen. Wir geben einen Überblick, welche Restaurants derzeit ihre Speisen „zum Mitnehmen“ anbieten.



Momento Di: Im Restaurant von Kethees im Veritaskai gibt es während des Lockdowns die „Take-Away Karte“ zum Abholen für den Genuss Zu Hause: „Die täglich wechselnden Angebote bestehen aus aktuellen Kreationen, deren Zutaten wir tagesfrisch einkaufen“, so Kethees. Geöffnet ist Dienstag bis Freitag von 12 bis 20 Uhr, Sonnabend von 17 bis 20 Uhr. Sonntag und Montag sind Ruhetage. Reservierungen sind unter Telefon 040/7067 555 94 möglich. Bezahlt wird bar oder mit EC-Karte. Die Speisekarte gibt es mit einem Klick hier.



Bruzzelhütte: Auch die Kult-Gerichte der Bruzzelhütte in der Bremer Straße 239 gibt es wie beim letzten Lockdown wieder zum Mitnehmen. Den Kunden steht das gesamte Angebot von Currywurst bis Cheeseburger zur Verfügung. „Um euch die Wartezeit zu verkürzen und einen kurzen Aufenthalt zu ermöglichen, bieten wir weiterhin die Telefonische Bestellung an“, sagt Bruzzelhütten-Chef Stefan Labann. Einfach unter 040/ 760 78 28 durchrufen. Geöffnet ist Montag, Dienstag, Mittwoch von 11 bis 21 Uhr, Donnerstag von 11 bis 22 Uhr, Freitag von 11 bis 21 Uhr, Sonnabend von 12 bis 21 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr.



Privathotel Lindtner: Die traditionelle Martinsgans kann ab Mittwoch, 11. November, auch gemütlich zu Hause genossen werden. Wichtig: Die „Gans To Go“ muss spätestens 48 Stunden vor dem Abholen im Hotel in der Heimfelder Straße bestellt und pünktlich zur vereinbarten Zeit abgeholt werden damit der Genuss perfekt ist. Reservierungen werden telefonisch unter 0 40/79 00 90 entgegen genommen.



Silo 16: Das italienische Restaurant im Schellerdamm 16 bietet während des Lockdowns „Silo16 to go” an. Den Abholservice gibt es Täglich von 16 bis 20 Uhr, Montag ist Ruhetag. Das Restaurant von Renzo Ferrario ist Telefonisch unter 040/41 54 14 94 zu erreichen. Die Speisekarten gibt es mit einem Klick hier.



Erhorns Restaurant: Das Restaurant in Vahrendorf (Harburger Straße 18) bietet während des Lockdowns ebenfalls eine Auswahl der Gerichte im Abhol-Service an. Abhol-Zeiten sind Freitag und Samstag von 17 Uhr bis 20 Uhr und Sonntag von 11.30 Uhr bis 14 Uhr. Eine Vorbestellung ist nicht nötig (außer bei Gans) aber möglich unter der Telefonnummer 04108/6236 oder per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Welche Gerichte es zum Abholen gibt, sieht man mit einem Klick hier.



Kaiserlich: Das Restaurant im Gilde Haus auf dem Schwarzenberg (Schwarzenbergstraße 80) bietet ebenfalls eine Abholung ausgewählter Speisen an. Diesen Service gibt es von Dienstag bis Sonntag von 11.30 bis 17 Uhr. Ab 30 Euro Bestellwert werden die Speisen im Umkreis von 10 Kilometern auch ins Haus geliefert. Telefon: 0 40/30 08 51 15.



Sahlings Gasthaus: Die Griechischen Spezialitäten aus Eißendorf (Friedhofstraße 10) können auch im zweiten Lockdown abgeholt oder nach Hause geliefert werden. Bestellungen unter Telefon 040/790 35 05. Dienstags ist Ruhetag.



Restaurant Cordes: Während der Schließung bietet das Restaurant in Sottorf (Sottorfer Dorfstraße 2) einen Abholservice an. Geöffnet ist Montag bis Sonntag von 18 bis 21 Uhr und Sonntag zusätzlich von 12 bis 14 Uhr. Die Speisen können per Telefon unter 04108/43 44 0 oder per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! bestellt werden. (cb)