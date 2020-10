Landkreis: Corona-Testzentrum öffnet am 3. November in Winsen

Landkreis - Nachdem am Mittwoch der Inzidenzwert für den Landkreis Harburg auf 55 gestiegen ist,

wird dort ab dem 3. November wieder ein Zentrum für Coronatests am Kranken haus Winsen eingerichtet. Erste Testungen sollen am 3. und am 5. November durchgeführt werden. Ab dem 9. November wird dann von Montag bis Freitag getestet.

Voraussetzung für einen Test ist eine Anmeldung über die telefonische Hotline mit der Nummer 04171 – 693 111, die bereits am 2. November geschaltet ist, wird montags bis freitags von 10 Uhr bis 14 Uhr besetzt sein.

Anspruch auf einen sogenannten PCR-Test im Testzentrum haben ausschließlich durch das Kreisgesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung identifizierte und in Quarantäne gesetzte sogenannte Kontaktpersonen I, die keine Krankheitssymptome zeige.

Wichtig: Wer keinen Termin vereinbart hat, wird auch nicht getestet. Das Angebot ist freiwillig, die in Quarantäne befindlichen Kontaktpersonen entscheiden selbst, ob sie sich testen lassen. Wer für einen Test berechtigt ist, bekommt ihn kostenlos. zv