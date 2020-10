Corona: Übergabe der Kulttaschen auf dem Markt wurde abgesagt

Harburg – Es ist seit elf Jahren ein Highlight für die neuen Erstsemester-Studenten der TUHH: Die Übergabe der beliebten

TU-Taschen auf dem Harburger Wochenmarkt. Am Dienstagvormittag sollten die prall gefüllten Kulttaschen, die jedes Jahr ein neues Design haben, wieder von Harburger Persönlichkeiten an die neuen Studenten übergeben werden. Doch der Event, bei dem 850 Taschen übergeben werden sollten, wurde heute abgesagt.



teilte das Citymanagement Harburg mit.



Die Erstsemesterstudierenden erhalten ihre Taschen Corona gerecht in kleinen Gruppierungen auf dem Gelände der TUHH. „Die prall gefüllten Filztaschen mit vielen kleinen Geschenken und Informationsmaterial über Harburg sollen auch in diesem Jahr den Studienstart der Erstsemester erleichtern“, sagt Citymanagerin Melanie-Gitte Lansmann. (cb)