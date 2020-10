Corona: Freilichtmuseum sagt Mitgliederversammlung ab

Ehestorf - Sie war mit umfangreichem Hygienekonzept geplant und muss nun doch aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der

Corona-Pandemie abgesagt werden: die Mitgliederversammlung des Fördervereins des Freilichtmuseums am Kiekeberg. Sie hätte am Freitag, 23. Oktober, im weitläufigen Agrarium stattfinden sollen.



"Es war uns ein besonderes Anliegen, mit unseren Mitgliedern zusammenzukommen", sagt Heiner Schönecke, Vorsitzender des Fördervereins. In den vergangenen Wochen haben Museum und Verein daher viele Maßnahmen getroffen, um eine Versammlung unter allen gebotenen Sicherheitsmaßnahmen durchführen zu können. "Doch jetzt überholte uns das allgemeine Infektionsgeschehen und die damit verbundene Verantwortung", so Heiner Schönecke weiter.



Über eine satzungskonforme Alternative zur ordentlichen Mitgliederversammlung wird der Verein seine Mitglieder rechtzeitig informieren. (cb)