Harburger Senioreneinrichtung nach Corona-Ausbruch unter Quarantäne

Harburg - Erneut hat es in der Seniorenresidenz in Harburg einen Corona-Ausbruch gegeben.

27 Bewohner und fünf Mitarbeiter sollen dort am Wochenende positiv getestet worden sein. Betroffen ist das Pflegeheim am Helmsweg. Auf der Internetseite informiert die Einrichtung darüber, dass keine Besuche der Bewohner möglich sind, da die gesamte Einrichtung, in der es 98 Einzelzimmer für Bewohner gibt, unter Quarantäne stehe. In der Einrichtung hatte es auch bereits einen Notarzteinsatz im Zusammenhang mit der Infektion gegeben.

Die hohe Zahl der in der Seniorenresidenz festgestellten Infektionen hat auch dazu geführt, dass Hamburg den als kritisch geltenden Inzidenzwert von 50 überschritten hat

Bereits im April hatte es in der einen Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim am Sand einen Corona-Ausbruch gegeben. Damals hatte es auch mehrere Todesfälle, vor allem auf der Demenzstation, gegeben. zv