Bundesweiter Aktionstag: Bewegungsspektakel an der Alten Forst

Eißendorf – Laufen, Skaten und Geschicklichkeitsspiele: An der Schule In der Alten Forst drehte sich einen Tag lang alles um Corona-

Konforme Sportarten. Der Grund: Der bundesweite Aktionstag unter dem Motto „Jugend trainiert - gemeinsam bewegen“ setzte am Mittwoch ein besonderes Zeichen in der Corona-Zeit. Auch wenn es Einschränkungen gibt, die berechtigt und richtig sind, kann man mit Fantasie und Geschick vielfältige Bewegungsideen für Kinder und Jugendliche entwickeln.



Dieser Idee fühlte sich auch die Eißendorfer Grundschule In der Alten Forst verpflichtet. Die Sportlehrer der Schule haben auf Initiative von Sandra Dietz ein vielfältiges und buntes Programm entwickelt, das konform mit den Hygieneregelungen ist und trotzdem zur Bewegung anregt.





Auf dem Programm stand auch ein Roll-Ballett für Inliner und Skateboards. Foto: Christian Bittcher

Am Ende gab es für alle Schüler eine Teilnehmer-Urkunde. Hier freut sich die 1e von Klassenlehrerin Maike Janssen. Foto: Christian Bittcher

Die Idee wurde von den 640 Kindern der Schule begeistert aufgenommen, so dass sich die Schule entschloss, am bundesweiten Aktionstag teilzunehmen. Insgesamt nahmen über 1000 Schulen und weit über 100 000 Schüler an diesem bundesweiten Ereignis teil.DazuSportlehrerin: „Ich bin begeistert über die Freude, mit der die Kinder unsere Angebote annehmen. Im Team mit allen Sportlehrern können wir ganz unterschiedliche Angebote bereitstellen und so ein Zeichen für vielfältigen Schulsport setzen.“An der Schule In der Alten Forst findet seit vielen Jahren ein Programm für besonders sportlich begabte Kinder statt. Zudem gibt es umfangreiche Kooperationen mit umliegenden Sportvereinen und dem Hamburger Sportbund. Am Aktionstag selbst standen Aktionen wie Rollschuhballett, Laufspiele Outdoor, schwingende Schwungtücher und vieles mehr auf dem Stundenplan.„Sport und Bewegung sind in diesen Zeiten besonders wichtig für Kinder, da sie viel Zeit vor Bildschirmen und nicht im Freien verbracht haben. Ich freue mich, dass unsere Sportlehrer so kreativ die Initiative der Deutschen Schulsportstiftung umsetzen, zumal wir schon unser Sportfest vor den Ferien Corona-bedingt absagen mussten“, ergänzt Schulleiter(cb)