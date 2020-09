Corona: Zahl der Neuinfektionen im Bezirk stärker angestiegen

Harburg - Die Zahl der Neuinfektionen mit Covid19 ist im Bezirk Harburg in der vergangenen Wochen stärker angestiegen,

als in der Vorwoche. Die Behörde meldete 46 neue Fälle. In der Woche davor waren es 24, davor 41 gewesen. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie im Bezirk 648 Personen positiv auf Covid19 getestet worden.

Im Vergleich zu den anderen Bezirken bleibt die Zahl der Neuerkrankungen weiter verhältnismäßig gering. Im Bezirk Wandsbek wurden innerhalb einer Woche 123 Neuinfektionen registriert.

Gemessen an der Bevölkerung ist der Bezirk Harburg mit 3,8 Infektionen pro 1000 Einwohner ebenfalls weniger betroffen, als fast alle anderen Bezirke. Nur in Bergedorf liegt er mit 2,4 noch deutlich unter dem Harburger Wert. Die meisten Erkrankungen wurden, gemessen an der Bevölkerung, bislang im Bezirk Mitte festgestellt. Dort wurden statistisch bislang 4,8 von 1000 Einwohnern positiv auf Covid19 getestet.

Der als kritisch eingestufte Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, bei dem Maßnahmen ergriffen werden müssten, ist im Bezirk Harburg längst nicht erreicht. Er liegt aktuell bei 27,2. zv