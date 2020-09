Corona-Pandemie: Winterball der Harburger Schützengilde abgesagt

Harburg – Eine große Überraschung ist es nicht, aber jetzt ist es offiziell: Der Winterball der Harburger Schützengilde, das

Ballhighlight in Harburg, muss Corona-Bedingt ausfallen. Das hat die Harburger Schützengilde am Dienstag bekannt gegeben.



Der alljährliche Harburger Winterball gehört zur Vorweihnachtszeit, wie Lichterketten und Adventskalender. In Zeiten einer globalen Pandemie hält die Harburger Schützengilde v. 1528 e.V. die Planung und Durchführung eines Winterballs allerdings für unverantwortlich, heißt es.



„Wir treffen diese Entscheidung schweren Herzens, aber aus Vernunft. Wir schließen uns der Marinekameradschaft an, die kürzlich ihren „Internationalen Ball der Seefahrt absagte. Hiermit wollen wir unseren Teil zur Eindämmung der Corona-Pandemie leisten“, sagt Ingo Mönke, 1.Patron der Harburger Schützengilde von 1528.



Zur Tradition gehört es, dass die Einnahmen des Winterballs für den guten Zweck gespendet werden, ohne Ball, keine Einnahmen. „Aber“ betont Nico Ehlers, Pressesprecher „wir wollen dennoch etwas zurückgeben. Zu jedem Winterball stellt die Gilde 100 geschmückte Weihnachtsbäume im Privathotel Lindtner auf, mindestens die Hälfte hiervon wollen wir in diesem Jahr an soziale Einrichtungen, KiTas oder Schulen spenden, die andere Hälfte soll in den Hallen des Hotels für weihnachtliche Stimmung sorgen.“



Die Bäume werden Rund um den 12. Dezember im Hotel angeliefert, Interessenten können sich unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! melden und einen Abholtermin vereinbaren. Wer sich zuerst meldet darf sich den hübschesten Baum aussuchen. (cb)