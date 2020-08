Corona: Betroffene Großfamilie wird täglich kontaktiert

Harburg - Im Bezirk Harburg sind in der vergangenen Woche 20 neue Coronafälle festgestellt worden.

Damit haben sich seit dem Beginn der Pandemie 508 Personen nachweislich mit Covid19 infiziert. Für Schlagzeilen hatte zuletzt eine Großfamilie aus dem Bezirk Harburg gesorgt, in der sich Covid19 ausgebreitet hatte.



Nach Informationen von harburg-aktuell wohnen die 18 Betroffenen, die unter Quarantäne gestellt wurden, an zehn verschiedenen Standorten vor allem im Bereich Neuwiedenthal und Neugraben. Laut Bezirksamt überwacht das Gesundheitsamt die Einhaltung der Quarantäne. Außer am Wochenende würden die betroffenen Familienmitglieder täglich kontaktiert, um ihre Symptome zu schildern. Dabei sollen auch nicht alle in Quarantäne stehenden Personen, sondern nur sechs von ihnen positiv getestet worden sein.



Von den absoluten Zahlen liegt Harburg im Vergleich mit den anderen Bezirken deutlich unter dem Durchschnitt. Nur im Bezirk Bergedorf wurden mit 232 Fällen seit Ausbruch der Coronapandemie weniger Covid19-Infektionen festgestellt, als im Bezirk Harburg. zv