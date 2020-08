Kiekeberg: Pflanzenmarkt findet unter Corona-Bedingungen statt

Ehestorf - Gute Nachrichten für alle Pflanzen-Fans aus Harburg Stadt und Land: Am Sonnabend und Sonntag, 29. und 30. August, findet im

Freilichtmuseum am Kiekeberg der spätsommerliche „Pflanzenmarkt – Spezial 2020“ – an die aktuelle Situation angepasst – statt. Pflanzenfreunde entdecken auf dem Museumsgelände das spezielle Angebot ausgewählter Gärtnereien und Züchter. Darunter sind Kleinbetriebe aus dem In- und Ausland, die bewährte aber auch neue Pflanzensorten in hoher Qualität präsentieren.



Der Pflanzenmarkt findet ausschließlich im Freien statt und unterliegt den aktuellen Kontakt- und Hygienemaßnahmen. Besucher des Marktes müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung im gesamten Gelände tragen. Während des Pflanzenmarktes sind die Ausstellungsbereiche wie das Agrarium und die Spielwelten im Museumsgebäude geschlossen. Der Eintritt kostet 9 Euro, für Besucher unter 18 Jahren ist er frei.



Vom Nutzgarten zum Ziergarten: Ob Gemüse oder Staude, hier ist für jeden Balkon oder Garten das richtige dabei. Auf den Freiflächen zwischen den historischen Gebäuden erkunden Besucher die Stände der Gartenbetriebe und Pflanzenspezialisten. Im August sind viele Gewächse in voller Blüte: Die Besucher erkennen gut, ob die ausgewachsenen Pflanzen zur eigenen grünen Oase passen. Die Marktstände sind von 10 bis 18 Uhr geöffnet. (cb)