Mit Corona-Regeln: Weißes Dinner findet in diesem Jahr statt

Harburg - Große Freude – Das traditionelle Weiße Dinner an der Harburger Außenmühle ist in diesem Jahr doch möglich: „Das beliebte

Picknick an der Außenmühle Sonnabend, 29. August findet statt“, teilte das Harburger Citymanagement am Freitag mit.



Nach den vielen Absagen auf der gesamten kulturellen Ebene in den vergangenen Monaten freuen sich die Veranstalter umso mehr darauf, einen wunderschönen „Weißen Abend an der Außenmühle“ bei hoffentlich bestem Wetter – und natürlich unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen – mit vielen Harburgern feiern zu können.





In einzigartiger Atmosphäre genießen dann Groß und Klein ein Picknick ganz in Weiß. Am Sonnabend, 29. August, trifft sich der Hamburger Süden von 17 bis 23 Uhr am Außenmühlenteich zum gemeinsamen Abendessen am See. Wer nette Gesellschaft und gutes Essen unter freiem Himmel genießt, ist beim Weißen Dinner richtig. Am besten, an einem schönen Sommerabend in herrlichem Ambiente an der Außenmühle in Harburg. Alle die Lust und Zeit haben, sind herzlich eingeladen.Es ist schön, dass „Hamburgs starker Süden“ bei diesem glanzvollen Event in diesem Jahr bereits zum 7. Mal dabei ist, sagt Citymanagerin„Wir freuen uns sehr, dass wir unter den gegebenen Umständen unser Weißes Dinnerumsetzen können, denn immer mehr Harburger möchten dieses glanzvolle Event in exponierter Lage am See nicht versäumen. Lassen Sie uns miteinander einen schönen Abend verbringen!“ Jeder ist herzlich eingeladen, teilzunehmen und einen gefüllten Picknick-Korb mitzubringen.Die Kleidung sollte wie immer weiß sein und der vorgeschriebene Abstand muss eingehalten werden. Alles was der Stimmung dient ist herzlich willkommen: Kerzenleuchter, Blumen, Luftballons, Seifenblasen und Wunderkerzen, die bei einbrechender Dunkelheit entzündet werden. Beginnend vom Außenmühlendamm werden sich die Tische rechts und links um die Außenmühle (mit Abstand von 1,50 Meter) gruppieren.Über die seit Jahren bestehende Kooperation mit demfreut sich das Citymanagement besonders.Eisenbahnbauverein Harburg: „Das White Dinner ist eine gute Möglichkeit unkompliziert zusammenzukommen. Hygienevorschriften sind in diesem Umfeld leicht einhaltbar. Die Harburgerinnen sollten diesen Abend nutzen und ein Stück Normalität zurückgewinnen.“Um das Weiße Dinner durchführen zu können, wurde vom Citymanagement einDie Gäste werden gebeten, folgende Punkte zu beachten:

▪ Einhaltung der Abstandsregelung von 1,50 Meter (Tischaufstellung)

▪ Maximal 10 Sitzplätze an einem Tisch

▪ Das Tauschen der Sitzplätze an andere Tische ist nicht erlaubt

▪ Gäste mit Symptomen einer Corona-Erkrankung müssen sofort das Weiße Dinner verlassen

▪Sanitäranlage nur einzeln betreten

▪ Abgabe der Kontaktdaten



Die Teilnahme am Weißen Dinner ist kostenlos, Der Müll muss wieder mitgenommen werden.