Corona-Lockerung: Waldbad in Sieversen ist wieder geöffnet

Sieversen - Gute Nachrichten für alle Wasserratten - und das am Anfang der Hamburger Schulferien: Nach dem Freibad in Hittfeld ist auch das

bei vielen Harburgern beliebte Waldbad in Sieversen jetzt wieder geöffnet.



In Zeiten von Corona mussten natürlich weitgehende Vorbereitungen getroffen und Vorgaben erfüllt werden, daher auch der späte Saisonstart. Es gelten für das Freibad besondere Abstands- und Hygienevorschriften, die unbedingt einzuhalten sind.



Unter anderem beträgt die maximale Besucherzahl 130 gleichzeitig Anwesende, die Duschen und Umkleiden im Gebäude bleiben geschlossen, vor dem Baden muss am Becken draußen kalt geduscht werden, ständiger Abstand zu anderen Personen (außer Angehörigen des gleichen Haushalts) beträgt 1,50 Meter.



Zutritt für Kinder unter 12 Jahren nur in der Begleitung einer volljährigen Aufsichtsperson, das Beachvolleyballfeld bleibt geschlossen. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt zwei Euro, Kinder bis 18 Jahre zahlen einen Euro.



Das Midsommerland an der Außenmühle muss derzeit noch geschlossen bleiben. (cb)