Covid19: Fehlerhafte Meldungen aus Harburg über einen Monat unbemerkt

Harburg - Die fehlerhaften Meldungen von Covid19-Infektionen durch das Gesundheitsamt Harburg sind auf menschliches Versagen zurückzuführen.

Das geht aus der Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der Linken hervor. Insgesamt waren 26 Infektionen nicht an die Gesundheitsbehörde weitergeleitet worden. Es waren schlichtweg Fehler bei der Eingabe passiert.

Der Fehler war über einen Monat nicht aufgefallen. Bereits am 29. März war eine erste Infektion nicht weiter an die Fachbehörde gemeldet worden. Insgesamt passierte an sechs Tagen der gleiche Fehler. Allein am 7. April waren es 15 Covid-Infektionen im Bezirk Harburg, die der Fachbehörde nicht bekannt bekannt wurden. Obwohl es täglich hamburgweite Lagebilder gibt, die auch Harburg erhält, war nicht aufgefallen, dass für den Bezirk Harburg für den 7. April lediglich fünf neue Corona-Infektionen ausgewiesen wurden. Elf Tage später waren es sieben Fälle, die nicht weitergemeldet wurden.

Aufgefallen sind die Fehler erst Mitte Mai. Die Fälle wurde daraufhin nachgemeldet. zv