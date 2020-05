„Corona Summer Night Open Air“: Werner Pfeifer wagt den Neustart

Harburg – Werner Pfeifer wagt den Neustart nach Corona und initiiert eine neue Veranstaltungsreihe in der Fischhalle Harburg: die Corona Summer Night

Open Air. Das Rezept: Open Air, Maximal 40 Gäste, 1 bis 3 Musiker, 15 Euro Eintritt, Beginn 21 Uhr.



Noch sind die Corona-Erschütterungen für die Musikclubs nicht vorbei und die Clubs leiden sehr unter den Auflagen. „Seit März gibt es in Hamburg keine Live-Musik Veranstaltungen mehr. In ganz Hamburg? Nein! Am südlichen Stadtrand gibt es einen kleinen Musikclub der Großes plant; denn seit dieser Woche gibt es Lockerungen, die ein bisschen Licht am Ende des Tunnels zeigen“, sagt Werner Pfeifer. Und betont: „Die Fischhalle Harburg will es deswegen wagen: wir werden im Juni eine "Corona-konforme" Open Air Serie starten.“



Das sind die Regeln: Auf der Außenterrasse der Fischhalle dürfen sich maximal 40 Gäste versammeln. Sie sitzen in einem Mindestabstand von 1,5 Metern. Auf der Bühne stehen keine Bands sondern nur ein bis maximal drei Musiker. Es gibt keine Abendkasse, also auch keine Menschenschlangen. Alle Tickets können nur online oder per Mail gekauft beziehungsweise reserviert werden.



Beim Kauf geben die Gäste ihre Namen und Adressen an. Es gelten vor Ort die Hygienevorschriften des Senats. Gäste müssen ihren Gesichtsschutz mitbringen. Das Personal bedient die Gäste an den Stühlen mit Mundschutz. Es treten nur Singer/Songwriter auf. Tanzen ist leider nicht vorgesehen.



Werner Pfeifer: "Wir streamen nicht, wir machen Live-Musik, natürlich im Rahmen der Corona-Verordnung.“



Folgende Auftritte sind geplant:



6.6.: Larry Mathews, 13.6.: Manja und Maria/Special guest: Desmond Lewis (Perlen der open stages), 19.6.: Jan Schröder, 20.6.: Werner Pfeifer Trio, 27.6.: Eddy Winkelmann, 4.7.: Holger "Hobo" Daub/ Mr. Blues.



Tickets gibt es ausschließlich über unseren online Dienst reservix (buchbar über webside Fischhalle) oder per Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!



Die Gäste müssen beim Reservieren angeben, ob Sie alleine, zu zweit oder zu dritt kommen. (cb)