Letzte Wassermühle in Aktion: Mühlenmuseum Moisburg öffnet wieder

Moisburg - Ein weiteres beliebte Ausfligsziel im Landkreis Harburg kann wieder besucht werden: Das Mühlenmuseum Moisburg ist ab Sonntag, 14. Juni, wieder

für Besucher geöffnet: In der ehemaligen Amtswassermühle sehen die Besucher, wie der Müller in dem Jahrhunderte alten Gebäude lebte und arbeitete. Das Mühlenmuseum ist sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln, eine Mund-Nasen-Bedeckung ist in den Ausstellungsräumen verpflichtend. Der Eintritt kostet 3 Euro, für Besucher unter 18 Jahren und Mitglieder im Förderverein des Freilichtmuseums am Kiekeberg ist er frei.



Die Mühle in Moisburg ist eine der letzten voll funktionstüchtigen Wassermühlen in der Region. Heute erkunden Besucher das alte Fachwerkgebäude auf der knarzenden Treppe, sehen das hölzerne Gebälk und die alte Mühlentechnik, aber auch die Küche und Wohn- und Schlafstube der früheren Müllerfamilie. Kinder können hier an verschiedenen Handmühlen selbst ausprobieren, wie Körner zu Mehl verarbeitet werden. Zurzeit finden noch keine Führungen und Vorführungen statt. Auch das Café in der Mahlgaststube ist geschlossen. (cb)