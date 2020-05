Weitere Corona-Lockerungen: Freibäder dürfen wieder öffnen

Harburg – Der Sommer kann kommen – die ersten Freibäder öffnen in Hamburg am Dienstag, 22. Juni. Damit steht auch in Harburg Stadt und Land einem

Sprung in das kühle Nass nichts mehr im Wege.



Nach der heutigen Entscheidung des Hamburger Senats darf ab dem 2. Juni auch der Schwimmbetrieb in den Sommerfreibädern wieder starten. Entsprechend der Verordnung öffnet der städtische Betreiber Bäderland ab kommenden Dienstag die Sommerfreibäder Aschberg, Marienhöhe, Osdorfer Born, Neugraben und Rahlstedt.



Voraussetzung ist die Einhaltung eines detaillierten Hygienekonzepts. Das Naturbad im Stadtparksee bleibt ebenso wie das Midsommerland an der Außenmühle zunächst noch geschlossen. Ein nächster Schritt könnte laut Senat die Freibadbereiche der Kombi-Bäder (mit angeschlossenem Hallenbad) umfassen. Hier ist die Zutrittssituation komplizierter als in den reinen Sommerfreibädern, da der Zugang meist durch das Hallenbad erfolgt.



Auch im Landkreis Harburg dürfen die Freibäder wie etwa in Buchholz oder Hittfeld wieder öffnen: Der Betrieb und die Nutzung von Schwimm- und Spaßbädern, jeweils im Freien, ist zulässig, wenn sichergestellt ist, dass jede Person beim Betreten und Verlassen der Einrichtung sowie beim Aufenthalt in der Einrichtung einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die weder zum eigenen noch zu einem weiteren Hausstand gehört, einhält.



Die genauen Öffnungs-Termine für Buchholz und Hittfeld stehen noch nicht fest. Das erste Freibad, das im Landkreis Harburg öffnen wird, ist das Freibad in Tespe bei Winsen. Hier geht der Betrieb am Freitag, 29. Mai los.

Außerdem dürfen Fitness- und Sportstudios sowie Indoor-Sportanlagen und Yogastudios unter Auflagen wieder öffnen (cb)