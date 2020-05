Wieder ein Stück Normalität: Schüler kehren in die Schulen zurück

Harburg – Endlich wieder ein Stück Normalität: Auch für die Schüler in Harburg ging es heute direkt im Anschluss an die Maiferien und nach mehrwöchiger Corona

-Pause zurück in die Schule. Zunächst allerdings nur für einige Stunden und in kleinen Gruppen.



Von normalem Unterricht sind die Klassen aber noch weit entfernt. Der gestaffelte Unterricht in Kleingruppen ist nur begrenzt möglich. Für die Eltern heißt das: Fernunterricht wird auch weiterhin einen Großteil der Schulzeit bestimmen. Allerdings kann dieser jetzt in den Schulen vor- und nachbereitet werden.



Nachdem vor einigen Wochen bereits die Abschlussklassen und später die sechsten Klassen des Gymnasiums und die vierten Klassen der Grundschulen zurück in den Unterricht durften, waren am heutigen Monatag auch alle anderen Klassenstufen an der Reihe. Der Hamburger Senat hatte zum Schutz vor dem Virus sämtliche Schulen bis auf einen Notbetrieb ab dem 16. März geschlossen. Seitdem war Homeschooling angesagt.





Nach den Vorgaben des Senats in der der Corona-Krise kehrten am Montag auch die jüngsten Schüler in die Schule zurück: An derwaren es jeweils die Hälfte der Vorschüler und der Schüler der 1. Klassen.Die Vorschüler werden, genau wie schon seit ein paar Wochen die Viertklässler, jeden zweiten Tag beschult. Die Erstklässler haben in jeder Woche fünf Unterrichtsstunden. In den nächsten Tagen werden dann auch die Zweit- und Drittklässler jeweils für fünf Stunden in der Schule unterrichtet.AuchKlassenlehrerin der 1a, ist erleichtert: "Wir freuen uns riesig auf unsere Schüler, die wir seit den Märzferien nur in den täglichen Videokonferenzen gesehen haben. Endlich kehrt etwas Normalität in den Schulalltag zurück."Zusätzlich zum Unterricht in der Schule erhalten alle Schüler Aufgaben für den Fernunterricht, werden doch in der Schule nur die wichtigsten Hauptfächer unterrichtet. Das Kollegium der Schule In der Alten Forst hat sich gewissenhaft auf den Schulstart ihrer Jüngsten vorbereitet. In der Ferienwoche wurden die Klassenräume vorbereitet, Markierungen gesetzt und auf dem Schulhof Sammelplätze für die einzelnen Klassen gestaltet.Um besonders die wichtigste Vorgabe des Hygieneplans der Schule - die Abstandsregel - noch stärker ins Bewusstsein der jungen Schüler zu bringen, tragen alle Lehrkräfte einen bunten Button mit dem Abstandshinweis. "Neben dem Button als sichtbares Hygienezeichen werden alle Kinder zunächst unseren Wir-bleiben-gesund-Plan kennen lernen und so die Hygieneregeln erlernen. So schaffen wir ein Höchstmaß an Sicherheit für die Kinder und die Beschäftigten", sagt Schulleiter. (cb)