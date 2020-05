Gute Resonanz in den ersten Tagen: Kiekeberg-Museum wieder geöffnet

Ehestorf - Großes Interesse nach der Wiedereröffnung beim Freilichtmuseum am Kiekeberg - aber kein Gedränge auf dem zwölf Hektar großen

Gelände: 1.075 Besucher nutzten in den ersten fünf Tagen das wieder geöffnete Museum, genossen in der Frühlingssonne die 40 historischen Gebäude und Gärten.



Kinder tobten auf den Spielplätzen und bestaunten die heimlichen Stars: den Tiernachwuchs bei den Bentheimer Schafen und den Bunten Bentheimer Schweinen. Von den Museumsgastronomen Stoof Mudders Kroog und Rösterei-Café Koffietied gab es selbstgerösteten Kaffee, Kuchen und herzhafte Kleinigkeiten auf die Hand - für den Genuss in den weiterläufigen Gartenanlagen.



"Wir sind froh, dass wir wieder öffnen dürfen und dass der Start so gut geklappt hat", sagt Museumsdirektor Stefan Zimmermann. Seit dem 14. März, also mehr als sechs Wochen, war das Freilichtmuseum für Besucher geschlossen. "Unsere historischen Häuser und Gärten sind die Stars, das bestätigen uns unsere Besucher immer wieder. Auch das Agrarium, die beliebte Ausstellung 'Spielwelten' und der Museumsladen sind geöffnet."



Das Freilichtmuseum ist ab sofort zu den üblichen Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr) geöffnet. Aufgrund der geltenden Kontakt- und Hygieneregeln finden keine Veranstaltungen und Vorführungen statt. Die kleinräumigen Außenstellen Museumsbauernhof Wennerstorf, Mühlenmuseum Moisburg, Museumsstellmacherei Langenrehm und Feuerwehrmuseum Marxen bleiben vorerst geschlossen. (cb)