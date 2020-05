Landkreis: Spielplätze werden fit für die kleinen Besucher gemacht

Buchholz - „Spielplatz wieder geöffnet“ steht in weißen Lettern auf grünem Grund. Martin Becker und Günter Reinke haben gerade das neue Schild

gegen das alte weiße mit dem coronabedingten Betretungsverbot von Mitte März ausgetauscht. Der Platz am Veilchenweg ist der 20. von allein 60 Spielplätzen in Buchholz, dem das Duo seinen Besuch abstattet. Auf jedem der Plätze nehmen sie die Spielgeräte vor Ort in Augenschein, sammeln Müll ein - und entfernen zum Schluss das rot-weiße Flatterband. „Zuerst haben wir die größeren Anlagen in Holm-Seppensen, am Kattenberg, Reiherstieg und im Rathauspark wieder geöffnet“, sagt Becker.



Bis Montag soll auch die Nummer 60 wieder für die Kinder zugänglich sein. Von der Zielgruppe kommen durchweg positive Signale. Genauer: Jede Menge Gejauchze, Lachen und Freudengeschrei. „Auf den Plätzen in der Juttastraße und am Kattenberg haben sich die Kleinen gleich auf die Geräte gestürzt und wollten gar nicht mehr runter“, so Reinke. „So macht die Arbeit richtig Spaß.“

Für die Nutzung der Spielplätze sind wegen der Coronapandemie bis auf Weiteres noch einige Regeln zu beachten: Benutzt werden dürfen sie nur von Kindern bis zum Alter von zwölf Jahren und nur unter Aufsicht von Erwachsenen. Darüber hinaus muss mindestens 1,5 Meter Abstand eingehalten und es darf nicht in Gruppen gespielt werden. Schließlich: Nach dem Spiel Hände und Gesicht waschen nicht vergessen. wg