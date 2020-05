Harburgs Wasskianlage geht unter Auflagen am Sonnabend an den Start

Neuland - Nachdem Corona den Start in die Wasserskisaison im april verhagelt hat, öffnet jetzt Wasserski & Wakeboard am Neuländer See am Sonnabend die Anlage.

"Es wird längst nicht wie gewohnt sein. Es gibt viele Einschränkungen, die der Situation geschuldet sind", so Siegfried "Siggi" Weckler, Betreiber der Anlage. Der Wichtigste Punkt: Es dürfen ausschließlich die Sportler, aber keine Begleiter oder Zuschauer auf die Anlage.

Voraussetzung für die Öffnung war ein Sicherheitskonzept, durch das die Abläufe coronakonform geregelt sind. Kernpunkt ist hier: Alle Tickets werden online gebucht und bezahlt. Es können nur bis zu 25 Wakeboarder gleichzeitig auf die Anlage. "Wir haben den Tag in Slots von jeweils zwei Stunden eingeteilt", so Weckler. Um 10 Uhr geht es los. Die Anlage ist bis 20 Uhr geöffnet.

Unklar ist, wann die Anlage wieder in den Normalbetrieb geht. Geschlossen bleibt vorerst auch die Gastronomie "Eisvogel". Da es eine Gastronomie im Außenbereich ist, könnte nach Ansagen von Hamburgs Ersten Bürgermeister kommende Woche unter Auflagen an den start gehen. zv