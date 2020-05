Kein Hinweis auf Coronainfektion: Zwei Stationen im AKH dicht

Heimfeld - Die Schließung von zwei Stationen im Krankenhaus Harburg wegen mehrerer Cornonainfektionen sorgt für Wirbel. Bei Spiegel-Online wurde zuerst ausführlich über den Fall berichtet.

Der Ausbruch der Krankheit Anfang April war offenbar möglich, weil es keine Kommunikation über Brennpunkte von Infektionen gab. So ist mit zwei Patienten aus einem Pflegeheim in Wilhelmsburg offenbar das Covid-19-Virus eingeschleppt worden.

Wenige Tage später waren nicht nur weitere Patienten, sondern auch medizinisches Personal infiziert. Die Stationen 85A und 85B mussten geschlossen werden. Rund 50 Mitarbeiter kamen in Quarantäne, die mittlerweile aufgehoben werden konnte Fünf, ein Arzt und vier Pflegekräfte, hatte sich infiziert. Drei sind wieder genesen. In der Klinik git es fast 2000 Mitarbeiter. Patienten, die sich nicht angesteckt hatten, wurden auf andere Stationen verteilt. Infizierte kamen auf die Infektionsstation. Drei betroffene Patienten starben.

"Am 2. April, einem Donnerstag, wurde ein Patienten bei uns eingeliefert. Er war am Morgen getestet worden. Das Ergebnis lag am Tag danach vor. Wir sind erst am 6. April über die positive Testung informiert worden", sagt Rune Hoffmann, Sprecher der Asklepios-Kliniken. Danach seien sofort alle Maßnahmen getroffen und die Testungen durchgeführt worden.

In der Asklepios-Klinik war man so ahnungslos, als die offenbar infizierten Patienten eingeliefert wurden. Gegenüber Spiegel-Online wurde seitens des Pflegeheims darauf hingewiesen, dass man den Krankentransportfahrern, die die beiden Bewohner in die Klinik brachten. zugerufen habe, das eine Infektion mit Covid19 möglich sei. In dem Begleitschein, der für das Personal im Krankenhaus maßgeblich ist, war das nicht vermerkt. Es soll auch keinen entsprechenden Hinweis bei der Einlieferung gegeben haben.

Mittlerweile werden in Krankenhäusern Patienten, die aus Altenheimen kommen, auf die Infektion getestet. Außerdem soll es zwischenzeitlich auch Listen geben, in denen auf von der Infektion betroffene Heime hingewiesen wird. zv