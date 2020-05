Weitere Corona-Lockerung: Morgen öffnet das Harburger Museum

Harburg – Nach mehr als sieben Wochen Corona-Schließung öffnet das Harburger Museum ab Donnerstag, 7. Mai wieder seine Türen für das Publikum. Das

Archäologische Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg kann ab diesem Zeitpunkt wieder unter besonderen Vorkehrungen zur Einhaltung der Kontaktbeschränkungen innerhalb der üblichen Öffnungszeiten zu den normalen Eintrittspreisen besucht werden.



Nach einem gemeinsam abgestimmten Vorgehen der staatlich getragenen Hamburger Museen und Ausstellungshäuser werden nach der langen Schließung aufgrund der Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der SARS-CoV-2-Pandemie am 7. Mai seine Türen wieder für Besucher geöffnet.



Mit der Wiedereröffnung von Kultureinrichtungen und Gedenkstätten für die Öffentlichkeit können Hamburger die vielfältigen Ausstellungsangebote wieder vor Ort wahrnehmen und die sinnstiftende und gemeinschaftsfördernde Rolle von Kunst, Kultur und Geschichte unmittelbar erleben.



Um unter den Aspekten des Gesundheitsschutzes ein möglichst sicheres Museums-Erlebnis zu gewährleisten, kann der Besuch nur unter den geltenden Hygiene- und Distanzregelungen der Freien und Hansestadt Hamburg erfolgen. Deshalb gilt mit der Wiederaufnahme des Publikumsbetriebes eine beschränkte Personenzahl, die zur gleichen Zeit die Räumlichkeiten des Museums besuchen kann. Während des Ausstellungsbesuchs wird das Tragen eines Mund-Nasenschutzes empfohlen.



Auf begleitende Angebote wie Führungen, Vorführungen, musikalische Darbietungen und museumspädagogische Veranstaltungen aller Art wird zunächst bis zum 30. Juni 2020 verzichtet. Im Archäologischen Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg werden der Museumsshop und die Bibliothek mit der Wiederaufnahme des Publikumsbetriebes geöffnet.

„Wir haben einen Hygieneplan und Konzepte für die Regulierung der Besucherströme erstellt, um einen sicheren Ausstellungsbesuch gewährleisten zu können und freuen uns darauf, Kulturinteressierte ab sofort mit neuen Projekten und Ausstellungen willkommen zu heißen", erklärt Museumsdirektor Prof. Dr. Rainer-Maria Weiss.



hot stuff – Archäologie des Alltags wird verlängert. Wer dachte, er hätte „hot stuff – Archäologie des Alltags“ aufgrund der vorübergehenden Schließung nun leider verpasst, darf sich freuen: Das Museum konnte die erfolgreiche Sonderausstellung verlängern. Besucher haben nun noch bis zum 16. August 2020 die Möglichkeit, sich die Ausstellung anzusehen und ein Revival der 70er- bis 2000er-Jahre zu feiern.



Mit der Wiederöffnung des Museums startet auch eine weitere neue Sonderausstellung: Das Stadtmuseum Harburg zeigt eine Ausstellung in der neuen Reihe "Stadt. Land. Foto". Unter dem Titel "Harburger Geschichten: Die 50er-Jahre" sind mehr als 50 Schwarz-Weiß-Fotografien aus den reichhaltigen Sammlungsbeständen des Museum zu sehen, die einen lebensnahen und lebendigen Blick auf die Dekade in Hamburgs Süden ermöglichen. (cb)