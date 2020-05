Harburg verliert in der Coronakrise den Leiter seines Gesundheitsamtes

Harburg - Das Gesundheitsamt Harburg verliert seinen Leiter und den herausragenden Corona-Manager Dr. Robert E. Wegner. Er geht zur Polizei.

Die Trennung sei, so wird es vom Bezirksamt an Abgeordnete kommuniziert, "im gegenseitigen Einvernehmen" erfolgt. Damit endet ein "ganz normaler Urlaub", der Wegner, so die ursprüngliche Darstellung der Behörde, aus Fürsorgepflicht wegen dessen Überstunden und Resturlaubs gegeben wurde.

Wegner wird Anfang Juni bei der Polizei den ärztlichen Dienst übernehmen. Damit wäre er verantwortlicher Mediziner für über 10.000 Mitarbeiter. Er und sein Team würden neben einer Praxis auf dem Polizeigelände auch die größeren Einsätze begleiten. Die stelle des Polizeiarztes war verwaist, nachdem die bisherige Ärztin die Polizei verlassen hatte.

Vom Bezirksamt wurde die Trennung von Wegner, der Beamter ist, so kommuniziert, dass der Eindruck entsteht, dass sie endgültig ist. Man will seine bisherige Stelle ausschreiben. aus der Polizei hieß es dagegen er sei "abgeordnet" für eine sechsmonatige Testphase. Dann werde entschieden, ob der Posten des Polizeiarztes wieder in bisheriger Form weitergeführt wird.