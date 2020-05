Corona-Pause ist vorbei: Heute begann Rückkehr in den Schulalltag

Harburg – Für die Schüler in Hamburg begann heute der Weg zurück in die Normalität: Nach sieben – mit den zwei Wochen Ferien sogar neun Wochen - Corona-

Unterbrechung des normalen Unterrichts begann am Montag auch an den Schulen in Harburg schrittweise der Unterricht.



Nach den Abschlussklassen kehrten auch die Schüler der sechsten und der vierten Klassen zurück in die Schule – Möglich ist dies allerdings nur unter Einhaltung der Abstandsregeln und der strengen Hygiene-Vorschriften.



An der Grundschule In der Alten Forst begann für die sechs vierten Klassen der Widereinstieg in den Schulalltag. Jede Klasse besteht derzeit aus maximal 15 Kindern, der Mindestabstand in der Klasse beträgt mindestens 1,5 Meter. „Vor dem Unterrichtsbeginn müssen sich die Kinder auf markierte Plätze aufstellen, damit immer nur einer zur Zeit in der Garderobe vor der Klasse ist“, sagt Julia Sprenger, Klassenlehrerin der 4d. Auf dem Stundenplan stehen derzeit nur die Hauptfächer wie Mathe, Deutsch und Sachkunde. Alle anderen Fächer finden weiterhin mit Unterrichtsmaterialien zu Hause statt.





Schulleiter Andreas Wiedemann und seine Stellvertreterin Svenja Bruse mit dem großen Aufsteller, der extra für den Neuanfang angefertigt wurde. Foto: Christian Bittcher

Vor dem Unterrichtsbeginn stellen sich die Schüler an den Markierungen auf und warten, bis sie hinein dürfen. So sollen Engpässe in der Garderobe vor der Klasse ausgeschlossen werden. Foto: Christian Bittcher

Andreas Wiedemann im Gespräch mit Sat1: Der Fernsehsender berichtet am Montag (4.Mai) um 17.30 Uhr in seinem Regionalprogramm vom Neustart an der Alten Forst. Foto: Christian Bittcher

Der Unterricht der beiden Gruppen findet im täglichen Wechsel statt. Am Folgetag kommt die zweite Hälfte der Klasse in den Unterricht. Die Schüler haben feste Plätze auf denen ihr Name steht, der Nachbarplatz ist gesperrt.Die meisten Schüler sind froh, dass der Unterricht wieder in der Schule stattfindet und nicht mehr im Homeschooling. „Ich habe meine Klassenkameraden und die Schule schon vermisst“, sagte die zehnjährigeaus der 4d.Ihre Klassenlehrerinbegann am ersten Tag ganz behutsam mit dem Unterricht in der Klasse. „Wir wollen uns heute zunächst an die Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen gewöhnen. Außerdem kommt bei Gesprächen untereinander und mit den Lehrern der Mundschutz zum Einsatz“, erklärteim Gespräch mit harburg-aktuell.Zudem hat die Lehrerin ein Lied mitgebracht, das die Kinder dazu animieren soll mindestens 30 Minuten die Hände zu Waschen. Auch in den Pausen wird auf den Abstand geachtet: Jede Klasse hat derzeit ihren eigenen Pausen-Bereich.Froh über die Rückkehr in die Normalität ist auch Schulleiter„Nachdem die Vorbereitungen für den Widereinstieg für das Kollegium sehr aufregend war, hat es uns doch überrascht, wie diszipliniert die Kinder am ersten Tag waren und wie gut sie die Situation gemeistert haben“, sagte der(cb)