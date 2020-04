Nach sechs Wochen Corona-Pause: Montag öffnen die Friseure wieder

Harburg – Nach sechs Wochen Zwangspause dürfen die Friseure in Hamburg am Montag, 4. Mai, wieder öffnen. Auch die 107 Friseure im Bezirk Harburg freuen

sich, dass sie wieder die Kunden bedienen dürfen, die lange auf einen neuen Haarschnitt warten mussten.



Beim Friseur Thielsch in der Eißendorfer Straße laufen die Vorbereitungen auf den Tag der Wiedereröffnung auf Hochtouren: Die Zahl der Sitze wurde deutlich reduziert, damit genügend Sicherheitsabstand zwischen den Kunden möglich ist. Zudem wurde eine Trennwand in der Mitte des Salons aufgestellt. Desinfektionsmittel steht bereit und die Anzahl der Kittel und Masken wurde drastisch erhöht, da beides nach jedem Kunden gewechselt werden muss.





Der Nachholbedarf bei den Kunden ist groß: „Wir haben in der ersten Woche alle Termine vergeben und auch in der zweiten Woche gibt es nur noch wenige Lücken“, sagtedie gemeinsam mit ihrem Bruder Thomas Thielsch den Salon betreibt, gegenüber harburg-aktuell.Allerdings ist die Öffnung der Friseur-Salons nur mit zahlreichen Auflagen möglich: So müssen die Kunden draußen warten, bis sie dran sind und hineingerufen werden. Mundschutz ist im Salon Pflicht und die Hände müssen am Eingang desinfiziert werden. Außerdem müssen sich die Kunden an mehrere weitere Regeln halten: Unter anderem gibt es keine Zeitungen und Getränke, Trockenhaarschnitte sind ebenso wie das Selberföhnen nach dem Schneiden tabu.„Da es derzeit noch nicht Möglich ist, in Begleitung zum Friseur zu kommen, werden momentan noch keine Kinderhaarschnitte angeboten, da kein Erwachsener als Begleitung im Geschäft warten kann“, erklärt FriseurmeisterinAuch auf Bartpflege oder kosmetische Dienstleistungen, wie Wimpernfärben oder Augenbrauen zupfen, muss derzeit verzichtet werden. Termine gibt es nur per Telefon oder auf der Homepage.„Trotz der vielen Auflagen und Schutzstandards sind wir froh, dass es ab Montag endlich wieder weitergeht, und die Zwangspause vorbei ist.“ (cb)