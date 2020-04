TUHH: Reibungsloser Start ins digitale Sommersemester

Harburg – Die TUHH in Harburg ist jetzt zum ersten Mal in ein digitales Semester sestartet. Der normale Betrieb findet aufgrund der Corona-Krise in diesem

Sommersemester nicht statt. Bereits von Beginn werden täglich rund 170 Online-Lehrveranstaltungen aller Studienfächer angeboten.



Für die rund 8.000 Studierenden bedeutet dies: Die Fortsetzung ihres Studiums vor ihren heimischen Computern verlief reibungslos. Ziel ist es, im Sommersemester die 880 Wahl- und Pflichtveranstaltungen des regulären Sommersemesters weitgehend digital umzusetzen, um so eine voll funktionierende Alternative zur Präsenzlehre zu schaffen.



„Die ersten Tage im Zuge des digitalen Sommersemesters waren ein voller Erfolg“, sagt Kerstin Kuchta, Vizepräsidentin Lehre an der TUHH. „Hinter uns liegen fünf Wochen intensiver Arbeit. Die Lehrenden, Studierenden und Mitarbeitenden haben es ermöglicht, die komplette Lehre neu zu gestalten und alle nötigen digitalen Werkzeuge und Informationen bereit zu stellen. Das ist für uns alle ungewohnt und aufregend. Nicht nur unsere Studierenden, auch unsere Lehrenden und die gesamte Universität werden viel daraus lernen“, so Kuchta weiter. (cb)