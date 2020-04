Gegensätzliches Corona-Harburg: Öde Lämmertwiete vs. Sprudelbrunnen

Harburg - Eine menschenleere Lämmertwiete in der Harburger Altstadt und ein sprudelnder Brunnen, um den Menschen

flanieren oder sitzen, am Rathaus. So gegensätzlich ist Harburg in der Coronakrise. Tatsächlich ist es im Bereich des Rathauses oder der Lüneburger Straße zunächst kaum sichtbar, dass ein bis dahin nicht gekannter Ausnahmezustand herrscht. Die Fußgängerzone ist so belebt, wie an anderen sonnigen Wochentagen. Nur die Tische und Stühle, auf denen die Menschen sonst vor Cafés und Bäckereien sitzen, fehlen.

Ab Montag wird sich das Bild ändern. Dann herrscht Vermummungsgebot. Zumindest beim Betreten von Geschäften oder bei der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln sind dann Schutzmasken Pflicht. Das wird noch einmal das Bild verändern. zv