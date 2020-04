Montag kommt die Maskenpflicht: Bei Schneider Bedir laufen die Nadeln heiß

Harburg – Am Montag kommt die Maskenpflicht. Dann muss in Hamburg im Einzelhandel, auf Wochenmärkten und im öffentlichen Nahverkehr eine Mund-

Nasen-Abdeckung getragen werden. Die bisherigen Empfehlungen zum Tragen von Masken gegen die weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie hätten nicht ausreichend gefruchtet, begründete Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher diese Entscheidung.



Die Nachfrage ist also extrem angestiegen. Das haben einige Schneider in Harburg für sich entdeckt und nähen jetzt Masken im Akkord. So auch in der Änderungsschneiderei Bedir in den Harburg Arcaden. Dort kommen Chefin Sevgi Basboga und ihre Mitarbeiterin Bahar Altinova mit dem Nähen kaum hinterher. „Vor drei Wochen haben wir angefangen, Masken zu nähen, und die Nachfrage ist wirklich enorm“, sagt Sevgi Basboga.





Auch jetzt glühen wieder die Nadeln in der kleinen Schneiderei. Die beiden kommen mit dem nähen kaum nach, so groß ist die Nachfrage. Die Masken gibt es in den Sorten „Einfach“, „Normal“, „Doppelstoff“ oder „Doppelstoff mit Schlitz“. Die Preise beginnen bei drei Euro, die teuerste Masken kosten acht Euro. Acht verschiedene Stoffe stehen zur Auswahl. Die Masken sind aus Baumwolle und bei 95 Grad waschbar. "Wer möchte, kann auch seinen eigenen Stoff mitbringen und zur Maske verarbeiten lassen", sagtDa die Masken oft vergriffen sind, wird empfohlen, vorher anzurufen und eine Maske zu bestellen. Die Schneiderei Bedir ist unter der Telefonnummer 0 40/30 38 59 55 zu erreichen. (cb)