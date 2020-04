Corona-Lockerungen: Einzelhandel auf dem Weg in die Normalität

Harburg – Die Harburger City und die großen Einkaufscenter sind heute zurück in die Normalität gestartet. Nach gut einem Monat durften die Geschäfte wieder öffnen. Allerdings nur

bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern und unter Erfüllung bestimmter Auflagen. Einige Geschäfte arbeiten noch an der Umsetzung zur Einhaltung der Hygienevorschriften, so dass spätestens in einigen Tagen alle Geschäfte öffnen werden – soweit es ihnen erlaubt ist. Unter anderem gibt es keine Spielbereiche für Kinder oder Sitzecken zum Verweilen. Die Anzahl der Menschen in einem Geschäft ist reglementiert und wird kontrolliert.





Melanie Wittka, Centermanagerin der Harburg Arcaden mit einigen Hinweisschildern. Foto: Christian Bittcher

Imsind nur noch die Haupteingänge geöffnet. Allerdings gibt es jetzt separate Ein- und Ausgänge. Sicherheitspersonal kontrolliert die Einhaltung der Regeln und verteilt bei Bedarf Desinfektionsmittel für die Hände. Ab Dienstag gibt es zudem die Regelung, dass die Besucher in einem zweispurigen System jeweils nur in eine Richtung durch das Phoenix-Center gehen können.sagte Centermanageringegenüber harburg-aktuell und fügt hinzu: „Wir setzten natürlich alle nötigen Hygienemaßnahmen um, auch wenn diese etwas kurzfristig kamen, und hoffen auf verständnisvolle und umsichtige Kunden.“Es haben sich auch bereits viele Mieter und Shops auf die Bedürfnisse der Kunden eingestellt, so bietet unsere Reinigung zum Beispiel handgefertigte Masken an und unsere Apotheke stellt Desinfektionsmittel selber her und verkauft dieses.„Manche unserer Geschäfte können leider noch nicht mit voller Kraft loslegen, da noch Hygienemaßnahmen umgesetzt werden oder auch Material bestellt werden muss. An anderer Stelle müssen zunächst die Personalkapazitäten hochgefahren werden. Daher kann es sein, dass bei dem Einen oder Anderen Shop die Öffnungszeiten etwas variieren, aber wir denken, dass wird sich hier schnell regeln, so dass wir wieder wie gewohnt, und vielleicht nur mit ganz kleinen Einschränkungen, für unsere Kunden da sind.“Dasist am Monat mit knapp 60 Prozent der Geschäfte geöffnet gewesen. „Vor allem die großen Ketten, die Bundesweit vertreten sind, arbeiten noch an einem Konzept, da in jedem Bundesland die Vorgaben anders sind“, sagte Centermanagerin, die betont: „Bis spätestens Ende der Woche werden alle Geschäfte, die es dürfen, auch geöffnet haben.“ Sie hofft, dass alle Kunden die Regeln einhalten, damit die Corona-Lockerungen nicht wieder zurückgenommen werden.In denist man heute mit fast allen Geschäften gestartet. „Außer Gastro und Nagelstudio haben alle wieder aufgemacht“, sagt Centermanagerin Melanie Wittka. Mehrsprachige Abstandsschilder wurden aufgehängt. Außerdem werden die Kunden auf mehreren großen Schildern dazu aufgefordert, ihren Einkauf zügig zu erledigen und sich nicht länger als nötig in den Arcaden aufzuhalten.„Der Abstand zwischen den Kunden ist das allerwichtigste und soll bitte unbedingt eingehalten werden“, mahntdenn: „Wenn die Infektionszahlen wieder ansteigen, kann es sein, das es mit den Lockerungen beim Einkauf schnell wieder vorbei ist.“ (cb)