Corona-Krise: Meckelfelder Dorffest 2020 findet nicht statt

Meckefled - Nun ist es Gewissheit: Das 37. Meckelfelder Dorffest im August wird nicht stattfinden. Aufgrund einer Allgemeinverfügung des Landkreises Harburg, werden Großveranstaltungen

wegen der Corona-Krise bis einschließlich 31. August 2020 untersagt, bei denen mehr als 1.000 Teilnehmer erwartet werden.



„Damit stehen wir vor einer Situation, die wir in 36 Jahren Dorffest- Geschichte noch nicht erlebt haben: Wir müssen schweren Herzens mitteilen, dass es in diesem Jahr kein Meckelfelder Dorffest geben wird“, teilte der Gewerbeverein Meckelfeld mit.



Unser Planungsteam hat in den letzten Monaten bereits intensiv an den Vorbereitungen gearbeitet. Umso mehr sind wir alle enttäuscht, dass wir in diesem Jahr kein Dorffest veranstalten dürfen. Diese Nachricht trifft vor allem die Schausteller und Künstler – für Sie tut es uns ganz besonders Leid eine solche Nachricht verkünden zu müssen, heißt es weiter.



„Eines ist jedoch sicher: In dieser für die gesamte Welt schwierigen Lage tragen wir selbstverständlich die Entscheidung der Bundesregierung mit. Die Gesundheit und Sicherheit der Besucherinnen und Besucher stehen für uns immer an erster Stelle. In der aktuellen Situation sehen wir uns als Veranstalter in einer noch weiter reichenden Verantwortung und folgen den notwendigen Anweisungen der Experten“, sagt der Vorsitzende Marc Krüger. (cb)