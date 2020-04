Corona: Viele infizierte Bewohner aus Seniorenheim in Maschen geholt

Maschen - Während in Wilhelmsburg die Gesunden aus einer Senioreneinrichtung geholt wirden, mussten in Maschen zahlreiche an Corona erkrankte

Bewohner eines Altenheims verlegt werden. Hilfsorganisationen brachten sie in Krankenhäuser. Die Aktion am Sonnabend wurde von Vertretern des Landkreises Harburg angeordnet und überwacht.

Der Grund war der hohe Anteil der erkrankten Bewohner. Rund zwei Drittel von ihnen, so hieß es, seien infiziert. Insgesamt werden 47 Senioren in der Einrichtung betreut. Rund 20 Personen sollen aus dem Heim geholt worden sein. Sie werden in den Krankenhäusern in Buchholz und Winsen untergebracht. Eingesetzt waren dazu Kräfte des DRK und der Johanniter

Auch mehrere Pflegekräfte sollen positiv getestet worden sein. Sie sind in Quarantäne. Die Lücken werden durch Personal der Hilfsorganisationen besetzt. zv