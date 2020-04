Zum Schutz vor Corona: 30 Menschen aus Seniorenheim verlegt

Wilhelmsburg – Großeinsatz für die Feuerwehr und andere Hilfsorganisationen in Wilhelmsburg: Das Seniorenheim „Am Inselpark“ an der

Neuenfelder Straße gehört hamburgweit zu den drei Seniorenheimen mit den meisten Corona-Erkrankten. Nach Informationen von harburg-aktuell sind 54 Bewohner und 23 Pflegekräfte erkrankt. Rund 200 Menschen leben in der Einrichtung.



Um die gesunden Menschen, die dort leben, besser vor einer Ansteckung schützen zu können, hat man sich dazu entschlossen, die 30 gesunden Senioren vorübergehen zu verlegen. Die Verlegung geschah freiwillig. Die Menschen wurden in Krankenhäuser untergebracht. Einige der Bewohner wollten das Heim nicht verlsassen und sind dort geblieben.



Am Freitag waren Feuerwehr, ein leitender Notarzt und andere Organisationen wie das DRK mit ihren Rettungsfahrzeugen vor Ort, um die Menschen zu verlegen. (zv/cb)