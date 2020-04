Soziales Dienstleistungszentrum: Bitte per Post, Email oder Telefon

Harburg - Das Soziale Dienstleistungszentrum im Harburger Rathausforum bleibt wegen der Coronaepidemie für Besucher geschlossen.

Zu groß ist die angst vor einer Verbreitung des Virus. Dennoch sist die Dienststelle weiter erreichbar.

Beratung erfolgt schriftlich, telefonisch oder per E-Mail. Auf diesem Wege werden Anliegen und Anträge entgegen genommen. "Man muss nicht warten, um seine Angelegenheit persönlich nach Normalisierung der Lage zu regeln. Man kann es jetzt tun. In den meisten Fällen, so die Erfahrung, sei eine persönliche Vorsprache nicht notwendig.

Geht es um einen Bescheid, kann man sich telefonisch direkt an seinen Sachbearbeiter wenden. wenden. Die Telefonnummer finden man oben auf dem Bescheid.



Wenn es sich bei einem Anliegen um einen ein Notfall handelt, ist die Behörde telefonisch unter 040 42871 – 4901 oder per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zu erreichen.



Wenn man einen Antrag stellen möchten, kann man die Unterlagen, (möglichst als pdf.Datei, an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder per Post an "SDZ, Harburger Rathausforum 1, 21073 Hamburg" senden. zv