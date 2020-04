DRK-Kita Harburger Berge startet eigenen YouTube-Kanal

Eißendorf - Corona sorgt für einen eigenen Channel: Das Team der DRK-Kita Harburger Berge geht neue Wege, um seine Kita-Kids während

der Corona-Schließzeit zu Hause zu erreichen. Heilerzieher Adrian Porsch hat die Zeit der Notbetreuung genutzt und die Tipps und Tricks aus einer Medien-Fortbildung spielerisch und sehenswert in die Praxis umgesetzt: Die Fortbildung im Februar, organisiert durch den DRK-Landesverband und mit dem Verein Blickwechsel umgesetzt, wurde durch die Glücksspirale gefördert.



Seit Anfang April gestaltet Porsch kreative Videos und stellt diese auf YouTube online (YouTube: KiTa Harburger Berge): So wird zum Beispiel kurz, knapp

und einleuchtend erklärt, warum das Händewaschen wichtig ist oder wie man kinderleicht Fische und Frösche malt.



Mit Kollegin Sandy Mündel und Christian Bierwirth, stellvertretender Kita-Leiter der Einrichtung am Hainholzweg, hat Porsch jetzt einen Sechsminüter gedreht, in dem die leeren Kita-Räume auf der Suche nach Kindern auf den Kopf gestellt werden. Ergänzt ist das Angebot um ein Grüffelo-Puppenspiel, das Therapeutinnen aus dem Interdisziplinären Frühförderzentrum (IFF) des Harburger Roten Kreuzes selbst inszeniert und beigesteuert haben.



Adrian Porsch kündigt an „Wir bauen den Kanal aus, das ist fest versprochen. Im Team gibt es viele kreative Ideen, wie wir auch auf diesem Weg den Kontakt zu unseren Kita-Kindern aufrechterhalten können.“ (cb)