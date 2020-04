Wegnergate-Affäre: Jetzt wird auch noch Amor ins Spiel gepracht

Harburg - "Liebesrache an Corona-Held?" titelt die Bild-Zeitung über den Fall des kalt gestellten Gesundheitsamtschef Dr. Robert E. Wegner.

Es ist nicht eine kleine Meldung. Es ist die wichtigste und größte Geschichte im Hamburg-Teil der Zeitung. Der Artikel beschäftigt sich mit einer Beziehung, die Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen und ihr heutiger Untergebener gepflegt haben sollen. Damals war Fredenhagen noch nicht seine Vorgesetzte. Sie waren Kollegen. Fredenhagen leitete das Jugendamt. Wegner war bereits im Gesundheitsamt.

Mit der Spekulation hat der Fall auch jenseits der Elbe eine neue Dimension angenommen. Ob es tatsächlich der oder ein Grund für die Beurlaubung des Gesundheitsamtschef ist, ob es eine Rolle bei der Bewertung der Person und der Maßnahme gegen ihn gespielt hat, ist ungewiss. Sicher scheint: Man kann nur wenig glauben, was bisher von offizieller Seite gestreut wird.

Bisherige Verlautbarungen aus dem Bezirksamt und von deren neuen "Pressesprecher" Frank Richter scheinen nicht die Realität wiederzugeben. Richter hatte über den vertraulichen Teil der Hauptausschusssitzung der Bezirksversammlung unter dem Titel "Bezirksamt Harburg ist gut aufgestellt für die aktuelle Situation" eine Erklärung verbreitet. Unter anderem heißt es von ihm: "Und ich habe überhaupt keine Zweifel, dass das Amt von Frau Dr. Unger während der Abwesenheit von Dr. Wegner gut geleitet werden wird."

In einem internen Bericht über diesen Teil der Hauptausschusssitzung, der harburg-aktuell vorliegt, klingt das anders. Dort ist zu lesen: "Die Frage, ob das Gesundheitsamt derzeit voll funktionsfähig sei, wird bejaht, weil insbesondere die Amtsvertreterin Frau Dr. Unger ihren Dienst ausgeweitet habe, obwohl sie noch keine Vollzeitbeschäftigte ist. Tatsächlich musste jedoch über die Osterfeiertage festgestellt werden, dass sie für fachliche Anfragen von Mitarbeitern und Dritten nicht oder zumindest über längere Zeit nicht erreichbar war. Sie hatte zeitweilig sogar ihr Diensttelefon auf die Zentrale des DRK umgeleitet, so dass bei wichtigen Anfragen (Testdurchführungen usw.) die Fragenden plötzlich mich sich selbst telefonierten."

Auch das Management durch das Bezirksamt im Fall der Seniorenresidenz am Sand, in der seit Anfang April sieben Bewohner verstarben, bei denen eine Coronainfektion nachgewiesen wurde, und in dem zahlreiche Bewohner und Mitarbeiter infiziert sind, wird konträr bewertet. Das Bezirksamt hatte am 11. April eine Erklärung herausgegeben, wonach es in der Einrichtung zahlreiche Infizierte gibt. Das es zu dem Zeitpunkt bereits mehrere Tote gab, bei denen eine Cornainfektion bekannt war, die möglicherweise todesursächlich war, wurde unterschlagen. Weiter wird der Eindruck einer reibungslosen Zusammenarbeit suggeriert. In dem internen Bericht klingt das anders. Dort steht: "Hier sind alle Fachleute einer gänzlich anderen Ansicht, einschließlich des Unternehmens selbst sowie Polizei und DRK." zv