Wartezeiten verkürzen, Nerven schonen: So klappt´s auf dem Recyclinghof

Harburg - Gerade jetzt, wo viele Harburger mehr Zeit zu Hause verbringen müssen, möchte man es dort natürlich besonders schön haben. Also wird vielerorts der

Dachboden entrümpelt oder der Garten auf Vordermann gebracht.



Als Folge dessen ist der Andrang auf den Recyclinghöfen rund um die Wochenenden hoch und das angespannte Nervenkostüm wird durch das Warten in der Schlange einer weiteren Belastungsprobe unterzogen. Mit diesen Tipps der Stadtreinigung machen Sie sich und Anderen den Aufenthalt auf dem Recyclinghof leichter.



Nur entsorgen, wenn es nicht anders geht: In Zeiten der Coronapandemie gilt auf Recyclinghöfen das, was sonst auch gilt. Vermeidbare Aktivitäten und Kontakte sollen nach Möglichkeit auch dort vermieden werden. Prüfen Sie deshalb, ob der Weg zum Recyclinghof wirklich unausweichlich ist.



Die besten Tage zum Entsorgen: Die meisten Entrümplungs- und Aufräumaktionen finden am Wochenende statt, entsprechend ist der Andrang auf den Recyclinghöfen am Freitag, Sonnabend und am Montag am größten. Es empfiehlt sich, die Fahrt zum Recyclinghof unter der Woche anzutreten. Erfahrungsgemäß sind die Wartezeiten am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag deutlich geringer, in den Zeiten zwischen 8 Uhr und 10 Uhr sowie zwischen 14 Uhr und 16 Uhr kommen Sie in der Regel am schnellsten dran.



Sicherheitsanweisungen befolgen: Die Gesundheit und der Schutz der Mitarbeiter sowie Kunden hat absoluten Vorrang, deshalb sind alle Beschäftigten dazu angehalten, zur Minimierung möglicher Infektionsrisiken entsprechende Sicherheitsregeln anzuwenden. Öffnen Sie bei der Ankunft Ihr Autofenster einen Spalt weit, um die Kommunikation mit unseren Beschäftigten zu ermöglichen. Halten Sie bitte notwendige Nachweise wie beispielsweise den Personalausweis griffbereit. Auf den Recyclinghöfen sind die Abstandsregeln einzuhalten, daher erhalten auch weniger Personen zeitgleich Zutritt auf das Gelände. Auch dadurch können die Warteschlangen länger werden.



Entsorgen Sie möglichst zügig: Auch auf den Recyclinghöfen ist Solidarität wichtig. Denken Sie an die, die hinter Ihnen warten und sorgen Sie für einen zügigen Betriebsablauf. Es ist empfehlenswert, die Ladung möglichst vorher zu sortieren und nur Personen mitzubringen, die bei der Entsorgung helfen und anpacken können. Kinder sollten derzeit lieber zu Hause bleiben.



Bleiben Sie freundlich: Grundsätzlich gilt: Behalten Sie die Nerven und planen Sie ausreichend Zeit ein. Unsere Mitarbeiter möchten ebenso wie Sie, dass es einen schnellen und reibungslosen Ablauf gibt und alle verordneten Kontaktbeschränkungen eingehalten werden. (cb)



Die Recyclinghöfe im Bezirk Harburg sind geöffnet, und zwar wie folgt:

Harburg Neuländer Kamp 6 Mo - Fr: 8 - 19 Uhr, Sa: 8 - 16 Uhr

Neugraben-Fischbek Am Aschenland 11 Mo - Fr: 8 - 17 Uhr, Sa: 8 - 14 Uhr