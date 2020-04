Sommer an Ostern: Polizei registriert nur wenig Corona-Verstöße

Harburg – Das Früh-Sommer-Wetter zu Ostern hat für gute Laune gesorgt. Temperaturen um die 20 Grad und viel Sonnenschein. Vor allem am Ostersonntag lockte das

tolle Wetter die Menschen nach draußen. An den Hotspots wie Elbe (Foto oben), Außenmühle und Haake herrschte Hochbetrieb. Viele Menschen waren auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs und genossen die Sonnenstrahlen.





Trotzdem hielten sich die meisten Menschen an den Mindestabstand und das Kontaktverbot. Insgesamt wurden hamburgweit nur rund 1000 Verstöße registriert. Vor allem junge Menschen hielten sich demnach nicht an das Kontaktverbot und kamen in Gruppen zusammen. Insgesamt war die Lage trotz des super Wetters und langen Wochenendes sehr entspannt.Am Dienstag nach Ostern gab es dafür ein dickes Lob für alle Hamburger von der Polizei. „Danke Hamburg! Am Osterwochenende haben wir nur sehr wenige Verstöße gegen die Corona-Verordnung registriert!“ postete dieauf Facebook.„Dieses Lob kann man auch an die Harburger weitergeben. Wir haben auch im Hamburger Süden nur wenige Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen festgestellt“, sagtePressesprecher der Hamburger Polizei, gegenüber harburg-aktuell. (cb)