Zwei Tote und viele Infizierte in Senioreneinrichtung in Harburgs Zentrum

Harburg - Nach zwei Todesfällen in der Seniorenresidenz am Harburger Sand, die möglicherweise mit einer Corona-Erkrankung in Verbindung stehen,

sind am Freitag und am Sonnabend die meisten Bewohner getestet worden. Dabei wurde festgestellt, dass dort laut Bezirksamt "mehrere Bewohner" positiv auf das Virus getestet worden sind. Nach Informationen von harburg-aktuell soll es sich um mehr als 30 Betroffene handeln.

In der Einrichtung befindet sich auch eine Station für Demenzkranke. Dort gab es auch Probleme mit den Testungen. Mehrere Bewohner der Station sollen den Test verweigert haben. Bei ihnen, so hieß es, handelt es sich um Demezpatienten. Auf einen Zwangstest wurde verzichtet. Die nicht getesteten Personen sollen isoliert untergebracht werden.

In der Einrichtung, in der fast 200 Senioren leben, müssen zudem Maßnahmen getroffen werden, um infizierte und nicht infizierte Bewohner zu trennen. zv