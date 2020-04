Zahl der Coronafälle im Bezirk Harburg ist auf 157 gestiegen

Harburg - Die Zahl der Coronainfizierten ist im Bezirk Harburg, stand Sonntagabend, auf 157 gestiegen. Das sind 17 bekannte Fälle mehr als am Sonnabend.

Damit bleibt Harburg bei den Coronafällen, im Verhältnis zur Bevölkerung, der am wenigsten von der Coronaepedemie betroffene Bezirk.

Die meisten Fälle gibt es mit 728 weiter im Bezirk Nord. Gemessen an der Bevölkerung ist in Eimsbüttel die Infektion am weitesten verbreitet. Dort kommen etwa 200 Coronafälle auf 100.000 Einwohner. Das sind doppelt so viel wie im Bezirk Harburg.

Die Zahlen bedeuten nicht, dass es im Bezirk Harburg auch 157 Erkrankte gibt. Hamburgweit gelten von den 3088 Infizierten rund die Hälfte wieder als genesen. Wegen Corona wurden am Sonntag 260 Infizierte in Krankenhäusern behandelt. Dabei handelt es sich nicht nur um Hamburger. Von den 82 Patienten auf Intensivstationen waren 17 Auswärtige, vor allem aus dem europäischen Ausland. zv