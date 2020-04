Corona: Kuhn+Witte stellt Fahrzeuge für freiwillige Helfer bereit

Landkreis Harburg - Mit einer besonderen Aktion möchte das Autohaus Kuhn+Witte in der Corona-Krise Helfer unterstützen.

An den drei Standorten in Fleestedt, Jesteburg und Buchholz stehen jeweils drei Autos zur Verfügung. "Solltet ihr also für Eure Nachbarn einkaufen gehen, wichtige Fahrten zu Ärzten haben, dringende Auslieferungen anstehen und hierfür gerade nicht mobil sein, meldet Euch bei uns", sagt Geschäftsführerin Kerstin Witte. Sie ist auch Ansprechpartnerin und über Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! per Email zu erreichen.

"Auch wir möchten in dieser Situation helfen", sagt Witte. "Auto können wir eben am besten." Das Angebot gilt vorerst bis zum 19. April 2020 und natürlich nach Verfügbarkeit. Witte: "Uns liegt sehr am Herzen, dass es wirklich nur von denen genutzt wird, die sich gerade außergewöhnlich für andere einsetzen bzw. sich aufgrund der aktuellen Situation in einer mobilen Notlage befinden." zv