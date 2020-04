Corona: So teuer sind Verstöße nach dem neuen Bußgeldkatalog

Vorschrift Ge- oder Verbot Verstoß Adressat Regelsatz in Euro

§ 1 Absatz 1 Personen müssen an öffentlichen Orten grundsätzlich einen Mindestabstand von 1,5 Meter zueinander einhalten, es sei denn, dass die örtlichen oder räumlichen Verhältnisse dies nicht zulassen oder dass nachfolgend etwas anderes gestattet ist. Nichtbeachtung des Abstandsgebotes Jede oder jeder Beteiligte 150

§ 1 Absatz 2 Satz 1 Der Aufenthalt von Personen im öffentlichen Raum ist nur alleine sowie in Begleitung der Personen gestattet, die in derselben Wohnung leben, oder in Begleitung einer weiteren Person, die nicht in derselben Wohnung lebt. Nichtbeachtung des Gebotes Jede oder jeder Beteiligte 150

§ 1 Absatz 3 Sonstige Kontakte oder Ansammlungen von Menschen an öffentlichen Orten sind untersagt, soweit es nachstehend nicht gesondert gestattet ist. Nichtbeachtung des Gebotes Jede oder jeder Beteiligte 150

§ 2 Absatz 1 Öffentliche und nicht-öffentliche Veranstaltungen und Versammlungen sind untersagt, soweit sie nachstehend nicht gestattet sind. Diese Untersagung gilt auch für Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften. Nichtbeachtung des Verbotes Veranstalter Teilnehmer 1000 150

§ 2 Absatz 2 Die Veranstaltung von Feierlichkeiten in Wohnungen oder anderen nicht-öffentlichen Orten ist untersagt, soweit es nachstehend nicht gesondert gestattet ist. Veranstaltung von Feierlichkeiten Inhaberin oder Inhaber der Wohnung / des nicht öffentlichen Ortes 150 bis 500

§ 3 Absatz 3 Satz 2 Soweit die räumlichen Bedingungen und die Art des Betriebs oder der Dienstleistung es zulassen, müssen die hierbei anwesenden Personen einen Mindestabstand von 1,5 Meter zueinander einhalten. Nichtbeachtung der normierten Sicherheits-vorkehrungen Betriebsinhaber (bei juristischen Personen Geschäftsführung o. ä.) 500 bis 1000 je nach Geschäfts-größe

§ 3 Absatz 4 Satz 2 Soweit die räumlichen Verhältnisse es zulassen, müssen Personen einen Mindestabstand von 1,5 Meter zueinander einhalten. Nichtbeachtung der normierten Sicherheits-vorkehrungen Jede oder jeder Beteiligte 150

§ 4 Absatz 1 Die Zubereitung und der Verzehr von Speisen an öffentlichen Orten sind nicht gestattet. Nichtbeachtung des Verbotes Jede oder jeder Beteiligte 150

§ 5 Absatz 1 Gewerbebetriebe im Sinne der Gewerbeordnung der folgenden Arten dürfen nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden: Tanzlustbarkeiten, insbesondere in Clubs, Diskotheken und Musikclubs, Messen, Ausstellungen, Spezialmärkte und Jahrmärkte, Volksfeste, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche Unternehmen. Öffnung einer benannten Einrichtung für den Publikumsverkehr Betriebsinhaber (bei juristischen Personen Geschäftsführung o. ä.) 5000

§ 5 Absatz 2 Vergnügungsstätten im Sinne der Baunutzungsverordnung dürfen nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Betrieb einer Vergnügungsstätte Betriebsinhaber (bei juristischen Personen Geschäftsführung o.ä.) 5000

§ 5 Absatz 3 Folgende Einrichtungen oder Angebote dürfen nicht für den unmittelbaren Publikumsverkehr geöffnet oder dargebracht werden: Theater (einschließlich Musiktheater), Opernhäuser, Filmtheater (Kinos), Konzerthäuser und -veranstaltungsorte, Museen, Ausstellungshäuser, Angebote in Stadtteilkulturzentren und Bürgerhäusern, Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, öffentliche Bibliotheken, Planetarien, Zoologische Gärten, zoologische Ausstellungen in geschlossenen Räumen, Tierparks, Freizeitparks, Angebote von Freizeitaktivitäten (im Freien und in geschlossenen Räumen), Angebote von Volkshochschulen, Angebote von Sprach- und sonstigen Kursen der Integrations- Berufssprach-, Erstorientierungskursträgern, Angebote von Musikschulen, Angebote in Literaturhäusern, Angebote privater Bildungseinrichtungen (einschließlich Fahrschulen), Tanzschulen, Schwimmbäder, einschließlich sogenannter Spaßbäder, Saunas und Dampfbäder, Thermen, Wellnesszentren, Fitness- und Sportstudios, Seniorentreffpunkte, Mensen und Cafés des Studierendenwerks Hamburg sowie die Mensen an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und der Hochschule für Bildende Künste Hamburg. Öffnung oder Darbringung einer benannten Einrichtung für den Publikumsverkehr Betriebsinhaber (bei juristischen Personen Geschäftsführung o.ä.) 5000

§ 6 Absatz 1 Der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen ist untersagt. Organisation von Sportbetrieben Teilnahme am Sportbetrieb Person die die Entscheidung über den Betrieb trifft Jede oder jeder Beteiligte 1000 bis 5000 150

§ 7 Absatz 1 Prostitutionsstätten im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes dürfen nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Öffnen einer Prostitutionsstätten für den Publikumsverkehr Betriebsinhaber (bei juristischen Personen Geschäftsführung o.ä.) 5000

§ 7 Absatz 2 Die Prostitutionsvermittlung im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes und die Ausübung der Prostitution sind nicht gestattet. Betrieb einer Prostitutionsvermittlung und Ausübung der Prostitution Betriebsinhaber (bei juristischen Personen Geschäftsführung o.ä.) 5000

§ 7 Absatz 3 Prostitutionsveranstaltungen im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes dürfen nicht durchgeführt werden. Durchführung einer Prostitutions-veranstaltung Person, die die Entscheidung über die Veranstaltung trifft. 5000

§ 7 Absatz 4 Prostitutionsfahrzeuge im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes dürfen nicht bereitgestellt werden. Bereitstellung eines Prostitutionsfahrzeuges Person die die Entscheidung über die Bereitstellung trifft 5000

§ 7 Absatz 5 Die Erbringung sexueller Dienstleistungen im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 des Prostituiertenschutzgesetzes ist untersagt. Erbringung sexueller Dienstleistungen Person die die Dienstleistung erbringt 5000

§ 8 Absatz 1 Der Betrieb von Verkaufsstellen des Einzelhandels für den Publikumsverkehr ist untersagt, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist. Betrieb einer Verkaufsstelle die nicht von den Ausnahmen erfasst wird Betriebsinhaber (bei juristischen Personen Geschäftsführung o.ä.) 2500

§ 8 Absatz 3 Satz 2 Soweit die räumlichen Bedingungen und die Art des Betriebs oder der Dienstleistung es zulassen, ist zu gewährleisten, dass die hierbei anwesenden Personen einen Mindestabstand von 1,5 Meter zueinander einhalten. Nichtbeachtung der normierten Sicherheits-vorkehrungen Betriebsinhaber (bei juristischen Personen Geschäftsführung o.ä.) 500 bis 1000 je nach Geschäfts-größe

§ 9 Absatz 1 Übernachtungsangebote in Beherbergungsbetrieben, in Ferienwohnungen, auf Campingplätzen und in vergleichbaren Einrichtungen dürfen nicht für touristische Zwecke bereitgestellt werden. Bereitstellung von Übernachtungsangeboten für touristische Zwecke Betriebsinhaber (bei juristischen Personen Geschäftsführung o.ä.) 4000

§ 10 Absatz 1 Spielplätze sind für den Publikumsverkehr gesperrt oder müssen durch ihren Betreiber für den Publikumsverkehr geschlossen werden. Betrieb oder Unterlassen der Sperrung der Anlage mit regelmäßiger Kontrolle Person die die Entscheidung über die Öffnung trifft oder für die Sperrung / Kontrolle verantwortlich ist 4000

§ 10 Absatz 2 Spielplätze dürfen nicht betreten werden. Betreten eines Spielplatzes Jede oder jeder Beteiligte 150

§ 11 Satz 1 Reisen mit Omnibussen (Reisebusreisen) zu touristischen Zwecken sind untersagt. Durchführung von Reisebusreisen Betriebsinhaber (bei juristischen Personen Geschäftsführung o.ä.) 4000

§ 12 Satz 2 Dienstleistungen im Bereich der Körperpflege (Friseure, Kosmetikstudios, Massagesalons, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe) sind untersagt. Erbringung der genannten Dienstleistungen Betriebsinhaber (bei juristischen Personen Geschäftsführung o.ä.) 2000

§ 13 Absatz 1 Der Betrieb von Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes wird untersagt. Das gilt auch für Speiselokale und Betriebe, in denen Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle abgegeben werden, Personalrestaurants, Kantinen sowie Speiselokale im Beherbergungsgewerbe (wie zum Beispiel Hotelrestaurants). Betrieb einer Gaststätte im Sinne des Gaststättengesetzes Betriebsinhaber (bei juristischen Personen Geschäftsführung o.ä.) 4000

§ 13 Absatz 2 Satz 3 Zwischen den Gästen ist ein Mindestabstand von 1,5 Meter zu gewährleisten. Nichtbeachtung der normierten Sicherheitsvorkehrungen Betriebsinhaber (bei juristischen Personen Geschäftsführung o.ä.) 500 bis 1000 je nach Geschäfts-größe

§ 13 Absatz 3 Satz 2 Hierbei ist ein Mindestabstand von 1,5 Meter zueinander einzuhalten. Nichtbeachtung der normierten Sicherheits-vorkehrungen Jede oder jeder Beteiligte 150

§ 14 Absatz 1 Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, Besucherinnen und Besucher mit akuten Atemwegserkrankungen sowie Besucherinnen und Besucher, für die behördlich Quarantäne angeordnet ist, dürfen folgende Einrichtungen nicht betreten: Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummern 1 und 3 IfSG (Krankenhäuser sowie Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt), Einrichtungen der öffentlich-rechtlichen Unterbringung, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im Sinne des § 2 Absatz 1 SGB IX, in denen Leistungen der Eingliederungshilfe in ambulant betreuten Wohngruppen erbracht werden, Einrichtungen über Tag und Nacht für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35a Absatz 2 Nummer 4 SGB VIII, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe mit Erlaubnisvorbehalt gemäß § 45 SGB VIII (Einrichtungen und Wohnformen, in denen Kinder und Jugendliche teilstationär oder stationär betreut werden). Betreten einer Einrichtungen obwohl die Voraussetzungen des Absatz 1 vorliegen Jede oder jeder Beteiligte 150

§ 14 Absatz 4 Kantinen, Cafeterien oder vergleichbare Einrichtungen für Patientinnen und Patienten sowie Bewohnerinnen und Bewohner dürfen von Besuchenden nicht betreten werden. Betreten der Einrichtung Jede oder jeder Beteiligte 150

§ 14 Absatz 5 Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Vorträge, Lesungen oder Informationsveranstaltungen einschließlich der Gemeinschaftsaktivitäten, die zu einer Ansammlungen von Personen, insbesondere mit Besuchenden, führen, sind zu unterlassen. Durchführung einer untersagten Veranstaltungen Betriebsinhaber (bei juristischen Personen Geschäftsführung o.ä.) 1000

§ 15 Absatz 1 Wohneinrichtungen gemäß § 2 Absatz 4 HmbWBG, sonstige Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im Sinne des § 2 Absatz 1 SGB IX sowie besondere Formen von Kinderschutzeinrichtungen nach § 42 SGB VIII, in denen Leistungen der Eingliederungs- und Jugendhilfe in besonderen Wohnformen erbracht werden, dürfen zu Besuchszwecken nicht betreten werden. Betreten der benannten Institution Jede oder jeder Beteiligte 150

§ 16 Absatz 1 Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, Besucherinnen und Besucher mit akuten Atemwegserkrankungen sowie Besucherinnen und Besucher, für die behördlich Quarantäne angeordnet ist, dürfen folgende Einrichtungen nicht betreten: a) Tagesstrukturierende Einrichtungen der Eingliederungshilfe (Werkstätten für behinderte Menschen, Tagesförderstätten oder sonstige vergleichbare Angebote), b) Begegnungsstätten der ambulanten Sozialpsychiatrie und c) interdisziplinäre oder heilpädagogische Frühförderstellen. Betreten der benannten Institution Jede oder jeder Beteiligte 150

§ 17 Absatz 1 Tagespflegeeinrichtungen gemäß § 71 Absatz 2 Nummer 2 zweite Alternative SGB XI sind grundsätzlich zu schließen. Betreiben einer Tagespflichteinrichtung über die in § 17 genannte Betreuung hinaus Betriebsinhaber (bei juristischen Personen Geschäftsführung o.ä.) 1000

§ 19 Absatz 1 Personen, für die behördlich Quarantäne angeordnet ist, dürfen keine Hochschule, Schule, Kindertageseinrichtung, Kindertagespflege oder Heilpädagogische Tagesstätte betreten. Betreten der genannten Einrichtung trotz behördlich angeordneter Quarantäne Jede oder jeder Beteiligte 300

§ 19 Absatz 2 Die Personensorgeberechtigten haben für die Erfüllung der in Absatz 1 genannten Verpflichtung zu sorgen. Sie sind unter Berücksichtigung der Voraussetzungen in Absatz 1 verpflichtet, keine Betreuungsangebote der vorgenannten Gemeinschaftseinrichtungen in Anspruch zu nehmen. Unterlassen der Sicherstellung durch die sorgeberechtigte Person Jede oder jeder Beteiligte 150

§ 28 Das Betreten der Insel Neuwerk ist verboten. Betreten obwohl keine Ausnahme vom Betretungsverbot vorliegt Jede oder jeder Beteiligte 150