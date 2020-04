Corona: Zahl der Infizierten im Bezirk Harburg nur leicht gestiegen

Harburg - Die Zahl der festgestellten Coronainfektionen ist im Bezirk Harburg nach der letzten internen Erhebung nur leicht gestiegen.

Von Dienstag auf Mittwoch wurden Vier neuinfizierte registriert. Damit stieg die Zahl der bekannt gewordenen Coronafälle im Bezirk Harburg auf 107.

Umgerechnet auf die Bevölkerung liegt die Zahl der festgestellten Infizierten pro 100.000 im Bezirk Harburg mit knapp über 60 weiterhin am niedrigsten innerhalb Hamburgs. Im Bezirk Eimsbüttel, den am stärksten betroffenen Bezirk in Hamburg, ist die Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner fast dreimal so hoch wie in Harburg. zv