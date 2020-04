Autohäuser bieten Service auch in der Corona-Krise an

Harburg - Für Autohäuser ist, wie für viele Unternehmen, die Corona-Krise eine Herausforderung. Die Ausstellungsräume sind geschlossen.

Der Kauf eines Autos würde telefonisch oder online funktionieren. Die Werkstätten arbeiten dagegen weitgehend normal weiter. Mit einigen Maßnahmen hat man sich bei den Autohäusern auf die Situation eingestellt.



"Wir haben sofort die Hygienestandards erhöht", sagt David Breuer, Filialleiter bei B&K an der Buxtehuder Straße. "Türklinken, Kaffeeautomaten und unser Kundenbereich werden mehrmals täglich gereinigt. Alle unsere Werkstattmonteure tragen Handschuhe, und für die Fahrzeuge verwenden wir Lenkrad- sowie Sitzpolsterschoner, also Folien, die diese Bereiche komplett abdecken." Wer seinen Wagen nicht selbst vorbeibringen möchte, für den organisieren die Mitarbeiter nach Möglichkeit auch einen Hol- und Bringdienst. Breuer: "Zudem steht unsere kontaktlose 24-Stunden-Schlüsselannahme zur Verfügung."

Viele Fragen rund um den Service, beispielsweise der Wechsel von Winter- auf Sommerreifen, könnten telefonisch abgesprochen werden. Breuer: "Unabhängig von unseren Öffnungszeiten haben unsere Kunden auch die Möglichkeit den nächsten Werkstatttermin ganz bequem online zu planen."

Beihat man sich ebenfalls auf die Situation eingestellt. "Selbstverständlich bieten auch wir für unsere drei Standote in Jesteburg, Buchholz und Fleestedt einen Hol- und Bring-Service für Werkstattkunden an", sagt Geschäftsführerin"Die Werkstattannahme ermöglichen wir an allen Standorten auch durch Schlüsseltasche, um unnötioge Kontake zu vermeiden. Einfach ausfüllen, Schlüssel reinlegen und an den Info-Tresen oder im dafür vorgesehenen Briefkasten hinterlassen." Lenkrad- und Schonbezüge in den Fahrzeugen, in denen Mitarbeiter Servicearbeiten oder Reparaturen ausführen sind eine Selbstverständlichkeit."Auch unser Notdienst ist weiter unter der Telefonnummer 04183 933-0 zu erreichen", so Witte. Eine Bitte hat die Geschäftsführerin. "Für Terminabsagen haben wir Verständnis. Wir möchten aber unsere Kunden darum bitten in so einem Fall uns darüber schnellstmöglich in Kenntnis zu setzen."Iman dergeht der Service trotz Corona-Krise fast normal weiter: "Da das Auto zu den systemrelevanten Dingen gehört, haben wir keine Leistungseinschränkungen im Servicebereich“, sagt Tobaben-Geschäftsführergegenüber harburg-aktuell. Unter anderem wurden die Hygiene-Maßnahmen für Mitarbeiter und Kunden verstärkt. „Service-Mitarbeiter und Kunden halten überall den Mindestabstand ein“, so Busse.Auch für Kunden, die derzeit nicht in das Geschäft kommen möchten, gibt es eine Lösung.„Wir haben einen Open-Air-Wartebereich eingerichtet. In diesem Fall führen die Mitarbeiter auf Wunsch das Gespräch außerhalb der Räume unter freiem Himmel."Auch Ersatzteile sind systemrelevant und dürfen an Privatkunden und Geschäftskunden wie gewohnt verkauft werden. Eine Sonderregelung gibt es für Tobaben-Privatkunden in Niedersachsen: Dort müssen die Ersatzteile telefonisch oder online bestellt werden. (zv/cb)