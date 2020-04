Majestätische Aussicht: Hinweistafel an der A7 mit trauriger Nachricht

Harburg – Die Majestätische Aussicht an der Fußgängerbrücke über die Autobahn zum Waldgebiet Haake bietet bei gutem Wetter einen phantastischen Blick über

die Elbe nach Hamburg. Fernsehturm und Michel sowie viele andere Gebäude in der Innenstadt sind gut zu erkennen.



Was man allerdings derzeit auf der Hinweistafel an der A7 Richtung Hamburg von der Brücke aus lesen kann, macht einen einfach nur traurig. Normalerweise werden auf der Tafel Staus und Wartezeiten im Hafen oder auf der Autobahn angezeigt. Jetzt steht dort „Schleswig-Holstein für Touristen gesperrt“. Egal, ob Wochenendtrip an die Ostsee oder Kurzurlaub über Ostern an die Nordsee – daraus wird in diesem Jahr nichts.





Der Grund: Im Kampf gegen dasdürfen Touristen Schleswig-Holstein nicht mehr betreten. Reisen aus touristischem Anlass in das Gebiet des Landessind untersagt. Der Tourismus soll auf Null gebracht werden. Möglich ist nur noch die Anreise aus anderen privaten oder beruflichen Gründen.Am Wochenende sollen die Polizeikontrollen noch mal verstärkt werden. Schleswig-Holstein will von Freitag bis Sonntag das Einreiseverbot für Touristen und Zweitwohnungsbesitzer konsequent überwachen. Auch in Hamburg sollten die Bürger dringend darauf verzichten, sich mit mehr als nur einer Person zu treffen.Zudem wurde am Donnerstag bekannt gegeben, dass deram Wochenende vorerst geschlossen wird. Grund: Am vergangenen Wochenende kam es zu einer hohen touristischen Nutzung sowie größeren Besucheransammlungen im St. Pauli Elbtunnel.Da insbesondere in den Aufzügen die derzeit nötigen und per Allgemeinverfügung vorgeschriebenen Sicherheitsabstände zwischen den Nutzern nicht mehr eingehalten werden können, bleibt der St. Pauli Elbtunnel ab Sonnabend, 4. April, vorerst jeweils an den Wochenenden aus Sicherheitsgründen vollständig gesperrt.Derwird zunächst am Sonnabend, 4. April, 00.00 Uhr, geschlossen. Ab Montag, 6. April, 1 Uhr, steht der Verkehrsweg vor allem den Berufspendlern wie gewohnt 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Fußgänger und Radfahrer können in dieser Zeit die Treppenhäuser sowie die gläsernen Personenaufzüge nutzen. Wochentags zwischen 6 und 20 Uhr stehen zudem die großen Lastaufzüge zur Verfügung.Die Regelegung wird auch an den folgenden Wochenenden voraussichtlich so lange aufrechterhalten, wie diedes Hamburger Senats zur aktuellen Corona-Lage gilt. Über dieist der Tunnel zusätzlich von Donnerstag, 9. April, 24 Uhr, bis Dienstag, 14. April, 1 Uhr, vollständig gesperrt. (cb)