Helden des Alltags fahren gratis: Tier Mobility startet "Heroes-Programm"

Harburg – Während in Ländern wie Italien, Österreich, Schweiz, Frankreich und Italien wegen der Corona-Vorschriften derzeit keine E-Scooter auf den Straßen fahren, sind

unter anderem in Deutschland noch Fahrten mit den Strom-Rollern noch möglich.



Der Anbieter „Tier Mobility“, der auch in Harburg rund 200 Leih-Scooter anbietet, startet jetzt sein Heroes-Programm, um Helden des Alltags durch kostenlose Fahrten zu unterstützen. Mit dem “Heroes” Programm werden ab sofort unkompliziert Freifahrten an Menschen mit systemrelevanten Berufen vergeben, unter anderem an Krankenhauspersonal, Supermarkt- und Apotheken-Angestellte, Polizei und Feuerwehr. Details zur Anmeldung sind unter tier.app/heroes zu finden.



Wo immer möglich, will das Unternehmen darüber hinaus zusätzliche Scooter vor Krankenhäusern und anderen Knotenpunkten platzieren. “Wir haben entschieden unseren Service trotz schwieriger Zeiten weiter zu betreiben und mit unserem „Heroes“-Programm einen kleinen Beitrag in der Krise zu leisten. Momentan ist der Öffentliche Personennahverkehr für viele Menschen nicht mehr die erste Wahl, und wir bieten hier eine Alternative“, sagt Lawrence Leuschner, CEO und Mitgründer von TIER Mobility. (cb)