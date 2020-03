Bezirk Harburg hat weiterhin die niedrigste Zahl an Coronainfektionen

Harburg - Im Bezirk Harburg gibt es weiterhin die wenigsten Einwohner mit dem festgestellten Coronainfektionen.

Am Freitag zählten die Behörden 67 Erkrankte. Zum Vergleich: In Wandsbek, wo es die meisten Infizierten gibt, haben sich 402 Menschen mit dem Sars-CoV-2 Virus angesteckt. Die Zahl der Infizierten hat sich in Harburg damit innerhalb einer Woche von um 49 erhöht.

Gemessen an der Einwohnerzahl sind im Bezirk Harburg 40,2 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert. Der höchste Wert in Hamburg liegt auf Bezirksebene bei 128,4 Erkrankten pro 100.000 Einwohner.