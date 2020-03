Corona: Der Verein Human@Human vermittelt Hilfe

Harburg – Corona stellt alle vor neue Herausforderungen: Kontaktsperre und Quarantäne sorgen für Verunsicherung, gleichzeitig steigt die Hilfsbereitschaft.

Aber wie kann Menschen geholfen werden, die in ihren gewohnten Bewegungsräumen stark eingeschränkt sind? Vor allem aber: Wie finden Helfer und alle, die Hilfe brauchen, zusammen?



Hier setzt Human@Human e. V. an. Der Harburger Verein, der durch die Vermittlung und Betreuung von Patenschaften mit Geflüchteten bekannt wurde, hilft bei der Suche.

Das Angebot: Hilfesuchende können bei Human@Human anrufen und die Mitarbeiter suchen die passenden Helfer oder Unterstützungsangebote für die jeweiligen Bedarfe möglichst in der Nähe. „Wir sehen dies als ein ergänzendes Angebot zu den vielen tollen Hilfsangeboten, die es schon gibt“, sagt Marion Göhring, Geschäftsstellenleiterin bei H@H. Es richte sich vor allem an die Menschen, die selbst nicht online unterwegs sind oder einfach Unterstützung bei ihrer Suche nach Hilfe brauchen.



Anbieter und Initiativen, die Menschen in dieser Situation helfen möchten, können ihre Angebote auch per Mail an Human@Human schicken. Der Verein sammelt und sortiert alles nach Ort und Angebotsart.



Ganz nach dem Vereinsmotto „Menschen vernetzen Menschen“ möchte das Team von Human@Human, eine weitere Möglichkeit schaffen, Hilfesuchende mit angebotener Hilfe zu vernetzen. Ab Mittwoch, 1. April, werden Angebote zu folgenden Zeiten unter der Hamburger Telefonnummer 6891-1931 persönlich entgegengenommen: montags jeweils von 16 bis 20 Uhr, dienstags von 14 bis 18 Uhr, mittwochs und donnerstags von 10 bis 12 Uhr. Ab sofort und außerhalb der persönlichen Sprechzeiten steht unter dieser Nummer ein Anrufbeantworter zur Verfügung und jeder, der eine Nachricht hinterlässt, wird zurückgerufen. Das gilt auch für Angebote per Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . ag