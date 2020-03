Digitales Angebot im Museum: Jeden Tag ein neues historisches Foto

Harburg - Harburg ist eine Entdeckung wert - auch in Zeiten der Corona-Pandemie. Auf digitalem Wege können Interessierte seit kurzem mit der Web-App Kultur-

Routen Harburg (www.kulturrouten-harburg.de) von zuhause aus einen historischen Streifzug durch Harburg machen. Jetzt hat das Stadtmuseum Harburg sein Angebot aus aktuellem Anlass noch erweitert: Seit Donnerstag wird jeden Tag ein neues Foto aus der umfangreichen stadtgeschichtlichen Sammlung hinzugefügt.



Zu entdecken gibt es die fotografischen Kostbarkeiten mit kurzen Erläuterungen unter dem neuen Navigationspunkt „Bleiben Sie gesund!“. Die ausgewählten Fotos haben dabei besonderen Bezug zur aktuellen Situation mit ihren Versammlungsverboten und Ausgangsbeschränkungen: Sie zeigen fast menschenleere Straßen, Plätze und Räume in Harburg.



Die digitale Plattform „Kultur-Routen Harburg“ startete im Herbst 2019 mit einem multimedialen Rundgang, der von den Anfängen der einst selbständigen Stadt bis in die Gegenwart des südlichsten Hamburger Bezirkes führt. Die kostenlose Web-App ist auf mobilen Geräten und natürlich auch zu Hause am PC nutzbar. Alle Angebote sind attraktiv bebildert, so dass sich ein Ausflug an die geschichtsträchtigen Orte auch von der heimischen Couch aus lohnt.



Die zeitgenössischen Fotografen haben diesen Zustand oft bewusst gesucht, um Ihre Motive, die Architektur eines Gebäudes oder Landschaften besonders zur Geltung zu bringen. Nun ähneln die Fotos auf paradoxe Art und Weise dem aktuellen Erleben des öffentlichen Raumes in Zeiten der Corona-Pandemie mit ihren Versammlungsverboten und Ausgangsbeschränkungen. (cb)